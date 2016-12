Presentan programa de gobierno de Santos

Este lunes a las 10 de la mañana, el presidente-candidato Juan Manuel Santos hará el lanzamiento de su programa de gobierno para los próximos cuatro años, en caso de que sea reelegido. El plan es fruto de un trabajo realizado por la Fundación Buen Gobierno durante los últimos meses y recoge las principales necesidades de los colombianos de todas las regiones.

Marta Lucía visitó Eje Cafetero y rechazó posible paro agrario

Durante tres días, la candidata del Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, escuchó las principales necesidades de los campesinos de Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío. En la imagen durante su visita a Apía (Risaralda), en donde compartió con cafeteros. La exministra se mostró en desacuerdo con el llamado al paro agrario de algunos sectores del campo.

‘Afros estarán mínimo en un ministerio’, dice Aída Avella

Tras entregar volantes y dialogar con los habitantes de Quibdó, la candidata vicepresidencial de la Coalición Polo-Unión Patrótica, Aída Avella, afirmó que en un gobierno de ella y Clara López (aspirante a la Presidencia), los afros tendrán al menos un ministerio. “Hay gente (afro) que nos puede dar verdaderas cátedras en diversos temas”, afirmó Avella.

Vargas Lleras defiende proceso de paz en gira por Cundinamarca

Durante un recorrido por Cundinamarca, la fórmula de Juan M. Santos, Germán Vargas, calificó de una “paradoja” que Carlos Holmes y Camilo Gómez –dos excomisionados de paz– “sean los mayores críticos “de los diálogos de La Habana”. “Me toca a mí, que he sido el más duro, ahora defender los avances de este proceso, porque sí veo que hemos avanzado más que nunca”, afirmó.

El tuit del día

Claudia López denunció amenaza

“La @UNPColombia (Unidad Nacional de Protección) me informó hoy (ayer) que riesgo de que me asesinen es extremo. No me iré del país ni dejaré de hacer lo que escogí. La vida sigue”, escribió la senadora electa de la Alianza Verde Claudia López en Twitter.

