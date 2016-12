El candidato presidencial por la Alianza Verde, Enrique Peñalosa, inscribió este miércoles ante la Registraduría, su nombre para participar de las elecciones presidenciales del próximo 25 de mayo.

Aunque no es extraño que Peñalosa llegue en bicicleta a sus actos públicos –de hecho es reconocido en el mundo como una autoridad en temas de movilidad y en el uso de transporte limpio–, dijo que llegó a la Registraduría para contribuir con una campaña “fresca” y “sin pompa”.

Peñalosa, que según algunas encuestas podría pasar a segunda vuelta con el presidente Juan Manuel Santos, llegó pedaleando a la Registraduría en compañía de Liliana Sánchez, su esposa; su fórmula vicepresidencial, Isabel Segovia, y unos 50 seguidores que vestían camisetas verdes, la mayoría adultos.

Al inscribir su candidatura presidencial, Peñalosa puso al sector rural y a los campesinos dentro de sus principales preocupaciones, y prometió crear una institución de nivel ministerial que garantice el acceso de cerca de 10 millones de personas de ese sector a la educación, la salud y los servicios públicos.

Aunque confesó que no es “amigo de crear nuevas instituciones”, consideró necesario un ministerio que funcione como “brazo del Estado” y trabaje mejorando la calidad de vida de los campesinos, sobre todo si se firma la paz con las Farc.

“El ministerio de bienestar social será el brazo del Estado para incorporar estas zonas golpeadas por la guerra en el tiempo del posconflicto”, dijo.

Luego agregó que será la herramienta con la que se va a “transformar la vida de los colombianos” para que las personas que trabajan el agro “tengan una calidad de vida comparable a la de sus compatriotas que viven en las ciudades”.

Este ministerio tendría funciones distintas al actual Ministerio de Agricultura, pues atendería el “bienestar campesino más allá de la tecnología y la producción agropecuaria”.

Para él, la cartera de Agricultura deberá potenciar la producción campesina y aumentar su nivel, de manera que obtenga estándares de exportación.

“Vamos a tener un Ministerio de Agricultura haciendo lo que tiene que hacer para apoyar a los campesinos en términos de financiación, de créditos, incluso en temas que no se han trabajado”, declaró.

Aseguró que debe hacerse investigación para que productos como la panela, la papa, el fique o el lulo “tengan un consumo creciente” y que por ellos se les pague lo que es a los productores.

El discurso de Peñalosa, sobre todo su prioridad por los campesinos, sorprendió por cuanto él es conocido fundamentalmente por sus conocimientos del desarrollo urbano.

En tanto, Peñalosa reiteró su apoyo al proceso de paz por considerarlo "idóneo y responsable" pero aclaró que como éste debe ser una política de Estado, no puede utilizarse como tema de campaña.

"No somos anti Santos, no somos anti-Petro, no somos anti-Uribe ni anti nada. Somos Procolombia", concluyó.

El exalcalde de Bogotá, se impuso, según el escrutinio final del Consejo Nacional Electoral por 2.059.847 votos frente a sus contendores de la consulta verde, los senadores Camilo Romero, con 745.518 votos y John Sudarsky, quien obtuvo 353.882 sufragios.

