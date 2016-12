El exsecretario de Gobierno de Bogotá y senador electo por la Alianza Verde Antonio Navarro Wolff explicó las razones por las cuales tomó distancia de la alianza de un sector de los Progresistas con el presidente candidato Juan Manuel Santos, por el cual, confesó, no va a votar.

El pasado 13 de mayo, el Movimiento Progresistas anunció el acuerdo para apoyar al presidente-candidato Juan Manuel Santos. Este jueves 22 de mayo, precisamente, el partido hizo público su respaldo en las urnas a Santos.

“Yo soy de la Alianza Verde, y ahí estoy y ahí me quedo. Por eso, veo muy complicado que nos hayamos comprometido por anticipado con Santos”, dijo Navarro Wolff, en diálogo con EL TIEMPO.

¿Cómo interpreta la alianza de un sector de los Progresistas, encabezado por el propio alcalde Gustavo Petro, con el presidente Santos para apoyar su reelección?

Se necesita entender que hay dos vueltas presidenciales y actuar de manera diferenciada en cada una de ellas. Pasar de una vez a un escenario de segunda vuelta no es correcto, porque no está claro hoy quiénes van a estar ahí. A mí me parece que la campaña de Óscar Iván Zuluaga está afectada de manera seria por lo que ha sucedido durante los últimos días y podría haber una segunda vuelta entre Santos y otros aspirantes distintos a Zuluaga. Veo subiendo las candidaturas de Clara López y Enrique Peñalosa. Por eso, veo muy complicado que nos hayamos comprometido por anticipado con Santos.

¿Y a qué atribuye usted esa premura?

El exsecretario de Gobierno Guillermo Alfonso Jaramillo, quien es el vocero del grupo que decidió apoyar a Santos desde ahora, ha dicho que fue una decisión por la paz de los colombianos. Yo no voy a controvertirlo, lo respeto, y no quiero ahondar en las diferencias, pero simplemente pienso que la paz también se puede conseguir con Clara López o con Enrique Peñalosa.

¿No cree entonces que se usó el argumento de la paz para buscar una alianza más de tipo político y electoral, incluso para buscar un seguro a favor de Petro en medio del proceso jurídico de la destitución?

Seguimos apoyando la Bogotá Humana y si llega a haber revocatoria de mandato, vamos a votar porque Petro se quede en la Alcaldía. Por eso, prefiero no especular con todo eso.

¿Usted se ve como un militante del llamado petrosantismo?

(Risas). Yo soy de la Alianza Verde hermano, y ahí estoy y ahí me quedo.

¿Esa alianza con Santos fue consultada en Progresistas?

Con algunas personas sí. A mí me consultaron y yo les expresé que eran dos vueltas presidenciales.

¿Cuál va a ser el futuro de Progresistas?

Lo dirá el tiempo y lo veremos en los próximos meses, una vez pase esta coyuntura electoral. Hay un sector grande de los Progresistas que estamos en la Alianza Verde y vamos a seguir ahí, como una tendencia organizada. Otros dicen que quieren otro camino, y por eso deberemos esperar a ver qué pasa.

Según versiones de testigos, el alcalde Petro, en una reunión con concejales de la bancada de Progresistas, les pidió acabar con ese movimiento y crear uno nuevo para disputar las elecciones locales y regionales del próximo año. ¿Usted es partidario de eso?

Falta más de un año. Es muy anticipado hacer proyecciones desde ahora.

¿Por quién va a votar este domingo?

Hoy, las personas tienen diferentes alternativas. Unos quieren votar en blanco, otros van por Peñalosa, por Clara López, otros se van a abstener, excúseme que mantenga mi voto reservado hasta último momento.

Pero no lo vemos santista…

En primera vuelta hay que votar por el cambio, por una transformación de la sociedad, por una política distinta en medio ambiente, por un cambio en el modelo de desarrollo, que no está funcionando bien, por una transformación de las costumbres políticas que están muy corrompidas. Evidentemente, entonces, en primera vuelta no voy a votar por Santos ni por Zuluaga.

Quedan Clara López o Peñalosa, y usted es de la Alianza Verde. Eso indicaría que su voto será por el exalcalde de Bogotá…

Usted está adivinando, y yo no lo he dicho eso. El caso es que será un voto de cambio.

¿Cómo ve esta polarización entre el santismo y el uribismo?

Muy intensa, muy extrema, tratando de eliminar y borrar alternativas distintas a ellos mismos, pero pienso que están pagando factura porque mucha gente ya sabe que eso no es deseable para el país.

Si la segunda vuelta es entre Santos y Zuluaga, ¿usted por quién votaría?

En ese caso, buscaríamos con otros sectores políticos lo mejor para defender el proceso de paz.

Si la segunda vuelta es Santos y Peñalosa, ¿a quién apoyaría?

Soy de la Alianza Verde y, sin duda, votaría por un cambio.

Y si es Santos- Clara López…

Exactamente igual que la respuesta anterior.

¿Cómo ve hoy el ritmo de gestión de Petro, con medidas cautelares a su favor?

Me parece muy bien que se le haya dado la oportunidad a Petro de gobernar y ojalá hasta el 31 de diciembre del 2015, porque para eso lo eligieron los bogotanos. Hay tranquilidad jurídica, eso le da más chance al gabinete de producir resultados. Veo que hay un mejor ambiente al que había hace unas semanas.

YESID LANCHEROS

Redactor de EL TIEMPO

yeslan@eltiempo.com