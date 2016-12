Marta Lucía Ramírez arremete contra Óscar Iván Zuluaga

La candidata presidencial del Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, arremetió el lunes en Twitter contra el candidato uribista, Óscar Iván Zuluaga, luego de que este dijera, el fin de semana, que su aspiración recibió apoyo ‘azul’. “OIZuluaga dice que hay conservadores interesados en apoyarlo pero muchos dicen que él envía avanzada a sonsacar conservadores...”, dijo Ramírez. En otro trino agregó: “Tanto afán de OIZuluaga de acercar al Partido Conservador me hace preguntar si se arrepintió del Centro Democrático”.

Peñalosa insistió en que no se apruebe el TLC con Corea

Enrique Peñalosa, candidato presidencial de Alianza Verde, reiteró su pedido a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes para que no apruebe el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del Sur. Peñalosa insiste en que este acuerdo “afectaría negativamente la industria nacional”.

Clara López recorrió Sincelejo e insistió en renegociar los TLC

La candidata presidencial del Polo, Clara López, recorrió las calles de Sincelejo (Sucre) dando a conocer las propuestas con las que busca llegar a la Casa de Nariño. La aspirante de ese partido de izquierda insistió en que se deben renegociar los tratados de libre comercio que ha firmado Colombia, con el fin de evitar que el país caiga en una eventual crisis en distintos sectores.

Candidatos vicepresidenciales discutieron sobre educación

En Medellín, en un foro organizado por Fedesarrollo, Proantioquia y Portafolio, los candidatos vicepresidenciales Aída Avella, Isabel Segovia, Carlos Holmes Trujillo y Camilo Gómez presentaron sus propuestas sobre educación, atención de la primera infancia y emprendimiento. En el encuentro los candidatos coincidieron en que es urgente trabajar por fortalecer la educación.

El tuit del día

Petro, Bogotá y el armadillo: Samper

El expresidente Ernesto Samper hizo un análisis sobre la intermitencia de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá (@ernestosamperp): “Lo de @petrogustavo está como el cuento del armadillo subido en el palo de coco: ni me subo ni me bajo ni me quedo aquí tampoco. Y Bogotá, sufre”.

REDACCIÓN POLÍTICA