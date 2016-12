Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial del Centro Democrático presentó durante una hora sus propuestas para gobernar en una videoconferencia transmitida por EL TIEMPO.COM.

Durante el Hangout, Zuluaga dijo, entre otras cosas, que apoya otorgarle el derecho al voto a los militares en los comicios presidenciales porque, en su concepto, "tienen derecho a elegir a su comandante en jefe".

También aseguró que no se sentará a negociar con las Farc sin unas condiciones previas. La más importante de ellas, un cese total de hostilidades. "Si no hay exigencias, si los comandantes siguen a sus anchas en La Habana, no estoy dispuesto a una negociación. Debe haber suspensión de hostilidades para que las Farc le demuestren al país que realmente quieren la paz", afirmó.

El candidato del uribismo afirmó, además, que todas las diferencias con Francisco Santos, quien fue su rival en una polémica convención, están superadas. Incluso, lo invitó a hacer parte de su campaña "en esta recta final" y aseguró que lo apoyaría en una eventual candidatura del exvicepresidente a la Alcaldía de Bogotá.

También dijo que su prioridad será la educación. Por eso, se comprometió a que de llegar a la Presidencia incrementará el presupuesto para ese rubro en 1 punto del Producto Interno Bruto (PIB). "Eso equivale a 7 billones de pesos. Y lo financiaré extendiendo el impuesto al patrimonio y el cuatro por mil", explicó.

También dijo estar de acuerdo con la reelección, "no sólo del Presidente sino también de alcaldes y gobernadores ".

REDACCIÓN POLÍTICA