Germán Vargas, el compañero de fórmula del presidente Juan Manuel Santos, tiene preocupaciones con el ritmo de campaña. Y sobre todo con la oposición que, a su juicio, miente sobre el proceso de paz de La Habana.

Esta semana usted habló de una oposición que miente sobre las negociaciones de La Habana. ¿A qué se refiere?

No es cierto que se esté negociando ni la estructura ni el funcionamiento de las Fuerzas Militares. Mucho menos el número de sus efectivos o el presupuesto asignado. Expresamente y desde el inicio de las conversaciones, este tema fue excluido y jamás hará parte de ninguna negociación. Mienten quienes dicen que se discuten asuntos que comprometen la propiedad privada en Colombia o principios fundamentales de nuestra Constitución. Así mismo quienes sostienen que se está pactando un régimen de impunidad desconociendo los derechos de las víctimas de las Farc.

Pongamos las cosas en claro: los únicos temas objeto de negociación son un programa de desarrollo rural, la participación en política de esa agrupación, el asunto de las drogas y cómo va a operar la desmovilización y la entrega de las armas de las Farc en el capítulo de justicia transicional, advirtiéndole de antemano que la entrega de las armas es requisito esencial para cerrar cualquier acuerdo.

¿Y qué opina de las declaraciones de ‘Iván Márquez’ sobre temas que según usted no hacen parte de la agenda pactada?

No son más que eso. Declaraciones que, como bien lo recordó el jefe negociador Humberto de la Calle, podrán hacer parte de una plataforma política cuando esa organización se reincorpore a la vida civil pero, en ningún caso, esos temas hacen parte de la negociación.

¿Por qué cree que la oposición desinforma en estos temas?

Carentes de programas convincentes en otros temas y débiles para enfrentar debates sectoriales sobre la gestión del Gobierno, tomaron la decisión equivocada y mezquina de polarizar a los colombianos con la pretensión de ganar las elecciones, pero olvidaron que no estamos en el 2002 y despertar viejas pasiones no es suficiente para ese objetivo.

Déjeme preguntarle por la seguridad…

Buen punto. Ni un solo día se ha bajado la guardia en la confrontación contra las organizaciones criminales. Fue en el gobierno Santos que se dio de baja a ‘Cano’ y a ‘Jojoy’, 1 y 2 de las Farc. Igualmente a 52 cabecillas de esa organización, y han sido capturados 8.500 miembros de grupos armados. En este gobierno se registran los más bajos indicadores de secuestros y homicidios en décadas. La inversión en el fortalecimiento de las capacidades logísticas de las Fuerzas Militares llega a 7,2 billones de pesos. El 7 de agosto se habrán incorporado a filas 5.000 nuevos soldados y 20.000 policías. En el 96 por ciento de los municipios se registran cero acciones terroristas. El balance es bueno, así se empeñen en desconocerlo.

¿Por qué la percepción de inseguridad que registran todos los sondeos de opinión?

La inseguridad urbana, el boleteo, la extorsión, el robo de celulares y el atraco golpean duramente a los ciudadanos. El Gobierno está concentrando enormes esfuerzos en combatir esas expresiones. Esta misma semana el Presidente lanzó una nueva estrategia muy eficaz para erradicar las ‘ollas’ del microtráfico, que son el foco en el que se mueve la delincuencia. Se invirtió más de un billón de pesos en la reestructuración de la Fiscalía General para robustecer las capacidades de judicializar y condenar a tanto delincuente. Se puso en marcha el plan cuadrantes y sacamos adelante la nueva ley de seguridad ciudadana. En este frente se van a concentrar todos los esfuerzos para superar este problema que heredamos del anterior gobierno.

¿Cómo así que heredamos?

Claro, ¿las llamadas ‘bacrim’ de dónde vienen? Y por más que el comisionado para la reintegración se empeñe en decir lo contrario, muchos de los desmovilizados continúan delinquiendo.

¿Cree en el proceso de paz?

Creo en el Presidente y en su liderazgo para concretar un acuerdo viable y cierto. Reconozco que a diferencia de intentos anteriores, incluidos los de Uribe y Pastrana, se ha avanzado más que nunca como resultado de los logros militares.

¿Acaso hubo negociación de Uribe con las Farc?

No tengo duda. O dígame usted qué propósito tuvo la liberación de Granda.

¿Qué opina sobre el debate por la frase del Presidente, de que ‘lo pensaría dos veces’ para dar de baja a ‘Timochenko’?

Me pareció una celada malintencionada. Ninguna respuesta era buena. Provocar a los negociadores sobre hipotéticas circunstancias que no se han presentado resulta innecesario e inútil. Pero que nadie se equivoque. En determinadas circunstancias ni el Presidente ni yo vacilaríamos en dar la orden de dar de baja a ‘Timochenko’. Él no dudó en el caso de ‘Jojoy’ y menos en el de ‘Cano’. En concreto, si la oportunidad llegara a presentarse y no se ha suscrito un acuerdo de paz concreto, no dudo en que daría la orden.

¿Admite que el ritmo de la campaña está frío?

He recorrido más de 100 municipios y en todos he encontrado respaldo a la reelección del Presidente. Hemos tenido problemas en la organización y en la logística de la campaña, cosas que son naturales. Se están haciendo los ajustes y confiamos en que los problemas se resuelvan al regreso de Semana Santa.

¿Los partidos de Unidad Nacional los están respaldando debidamente?

No lo creo. Muchos dirigentes, terminado el debate de Congreso, aún continúan en vacaciones. Esperamos que aprovechen la Semana Santa para reponerse y para que se comprometan.

¿Los conservadores están cerca de la reelección?

El Partido Conservador no se ha ido de la Unidad Nacional, por lo menos en lo que al Gobierno concierne. Y en todos los departamentos la dirigencia conservadora quiere respaldar al presidente Santos. Importante que el Consejo Electoral defina con prontitud la demanda sobre la Convención Conservadora.

¿Cómo ve a Bogotá?

Hay que dejar en claro que el Presidente no fue el responsable de la salida de Petro, cumplió un mandato legal como era su deber. El encargo del ministro Pardo es la oportunidad para materializar las inversiones que el Gobierno, desde el inicio de la administración, ha querido hacer en Bogotá. En eso debería concentrarse el alcalde encargado.

¿Cómo ve la posibilidad de cobrar peajes urbanos?

Muy mala. Este año se incrementó en un 30 por ciento el impuesto predial, y el año anterior ocurrió lo mismo. No vemos una sola obra en ejecución, a nadie le han devuelto el impuesto de valorización que anunciaron. Que en este momento nos notifiquen que tenemos que pagar un peaje por movilizarnos de un barrio a otro por estas trochas y a paso de tortuga es inadmisible. ¡Una genialidad de idea, qué cabezazo! Ni el mismo Petro se atrevió a presentar ese proyecto. Haré todo lo que esté a mi alcance para que el Concejo Distrital niegue ese acuerdo.

¿Por qué no se conocen propuestas del santismo?

En 25 áreas el presidente Santos tiene propuestas novedosas y concretas. Una gran apuesta es la vivienda, es un programa ambiciosísimo. Con base en la experiencia de lo que hicimos en este Gobierno, el Presidente ha señalado que tiene el sueño de superar el déficit habitacional en el próximo cuatrienio. Eso implica construir 300.000 viviendas gratis más. Hacer lo mismo en el programa orientado a quienes ganan un salario mínimo y darle continuidad al programa de subsidios a las tasas de interés para la clase de ingreso medio, con una cobertura de 100.000 créditos adicionales.

¿Cuál es la apuesta en infraestructura?

Después de 3 años de corregir errores y obstáculos heredados del Gobierno anterior, por fin se cerró la primera licitación del programa Autopistas de la Prosperidad: Puerto Salgar-Girardot. El próximo martes se cerrará el tramo Pacífico 1. Y, en las siguientes semanas, nueve concesiones de cuarta generación serán adjudicadas. Son inversiones por más de 40 billones de pesos: una verdadera revolución.

¿Cuál es su opinión de lo que ocurre en Venezuela?

Lo que ocurre en Venezuela es el horror. Pero tiene razón el Presidente en no involucrarnos en los asuntos internos del vecino país. Servirle al presidente Maduro en bandeja de plata el expediente nacionalista para revivir una confrontación con Colombia, sería un grave error. Como lo es para el uribismo usufructuar electoralmente esta situación. Equivocado es abandonar el viejo y respetado principio nuestro de no incorporar el manejo de las relaciones exteriores al debate de la política interna.

¿Y en educación qué pueden esperar los colombianos si hay reelección?

En este Gobierno se ha avanzado más en este campo que durante administraciones anteriores. El programa de la Primera Dama Cero a Siempre atiende hoy integralmente a un millón de muchachos de 0 a 5 años. Salud, nutrición, capacitación y acompañamiento. El 7 de agosto se cumplirá la meta de brindar atención a 1’200.000 niños... Las inversiones del gobierno Santos llegan a 27 billones de pesos en educación, 4,8 del PIB. En este gobierno por primera vez se estableció la gratuidad universal: 8’900.000 alumnos ya no pagan matrícula, ni pensión, ni costos educativos. Se aumentó la cobertura en 118.000 alumnos y se depuró el censo con lo cual se economizó más de un billón de pesos: 500.000 alumnos fantasmas que no existían y por los que el Estado pagaba fueron sacados del sistema. Se duplicó la inversión en infraestructura pasando de 1,2 billones en 8 años del Gobierno Uribe a 2,8 billones.

¿Y qué opina de las pruebas Pisa, salimos rajados?

Sí. Salió rajado el gobierno anterior. Su ministra, y su viceministra actual, fórmula del candidato Enrique Peñalosa. Le recuerdo que esos exámenes los presentaron muchachos que tenían 15 años cuando tomaron la prueba que se hizo hace 2 años. En conclusión, esos jóvenes entraron al colegio a la edad de 5 años en el año 2002, saque sus propias conclusiones.

¿Qué tiene que decir del candidato Peñalosa?

Muy poco. Su estrategia parece ser guardar silencio absoluto. No opinar y esperar que el uribismo haga el trabajo sucio contra el Presidente para luego cosechar.

‘Timochenko’

