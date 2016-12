Según Francisco Santos, el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, se equivocó en la forma de explicar las reuniones que sostuvo con Andrés Fernando Sepúlveda, el ‘hacker’ que infiltró el proceso de paz, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía.

En diálogo con ‘La W Radio’, Santos no profundizó en por qué el video de Zuluaga con Sepúlveda es un montaje, como lo afirmó este domingo el propio candidato, y se limitó a decir que las imágenes de una reunión con el presunto espía ya habían sido adelantadas por la campaña uribista en una rueda de prensa “a la que nadie le paró bolas”.

Santos trató de explicar que el error de Zuluaga fue primero negar el encuentro con Zuluaga y luego decir que había sido de cinco minutos, si bien el audio revelado por EL TIEMPO demuestra que fueron más de 20 minutos. (Escuche los audios completo de la reunión de Zuluaga con el 'hacker')

“Cometió una inexactitud al decir que no estuvo y luego que sí (…) Él admitió la equivocación que rectificó y eso no es mentir, la reunión sí se dio, es valiente decir me equivoqué”, dijo Francisco Santos.

Santos insistió en que lo grave es la guerra sucia que significó la supuesta infiltración a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, según Santos, planificada por el estratega venezolano J.J. Rendón, quien renunció a ser asesor estratégico en la carrera por la reelección de Juan Manuel Santos. (Lea: Reunión de Zuluaga y 'hacker' sacude campaña)

Santos aseveró que la supuesta información que poseía Sepúlveda no era secreto de Estado porque “todo estaba en Google”, como el prontuario de los negociadores de las Farc en La Habana. “No hay información de inteligencia ni clasificada, es información política que puede ser encontrada en cualquier escenario. Lo que pasó es que trataron de descrestar a Óscar Iván”, afirmó.

“El señor (Sepúlveda) se trata de vender como un genio cuando lo que hace es manejar Google de manera inteligente”, agregó. (Vea también: Los negocios del 'hacker' con datos de inteligencia)

Santos adelantó que a raíz de la “chismografía entre los medios y las campañas” puede saber que en los próximos días la Fiscalía imputará cargos a David Zuluaga, hijo de Óscar Iván y quien habría mediado para la reunión con Sepúlveda.

Unidad Nacional le pide a Zuluaga renunciar

Ante el escándalo que se desató este fin de semana por la relación del uribista Oscar Iván Zuluaga con el capturado 'hacker' Andrés Sepúlveda, distintos sectores de la Unidad Nacional, que respalda a Juan Manuel Santos, le pidieron que renuncie a su candidatura presidencial, avalada por el Centro Democrático.

"Desde hace días vengo diciendo que Zuluaga tiene las mismas responsabilidades penales que el 'hacker', porque pagaba una oficina para delinquir, por eso debe renunciar a su candidatura, ya que ni su moral ni su ética le dan para ser Presidente", aseguró el senador de ‘La U’, Armando Benedetti.

En este mismo sentido se expresó el jefe único del Partido Liberal, Simón Gaviria. "Zuluaga nos miró los ojos a los colombianos y nos mintió. Nos quiso hacer creer que no tenía nada que ver en este escándalo y ahora nos venimos a dar cuenta de que es el patrón del chuzador del proceso de paz. Se alió con delincuentes para traicionar a los colombianos, para traicionar a la patria", dijo.

Estos sectores de la Unidad Nacional, que respaldan la reelección del presidente Juan Manuel Santos, coincidieron en que si no se vence en las urnas a Zuluaga y al uribismo, no se sabe qué camino puede tomar Colombia.

"Si le miente burdamente al país y delinque con tal de regresar al poder, qué hará si los colombianos no lo vencemos en las urnas", se preguntó el jefe de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, en una referencia tácita al expresidente y senador electo, Álvaro Uribe.

