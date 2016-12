Santos se refirió al escándalo tras la revelación de un video y los audios en los que el candidato de Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, conversa con el polémico Andrés Sepúlveda, quien le asegura tener en su poder información de inteligencia.

"Yo escuchaba al doctor Jame Granados y lo conozco. Es el típico abogado defendiendo al culpable. Trataba de salirse para defender a su cliente. Pero que no nos digan más mentiras, se ha mentido en forma consistente en este caso (...) lo que el país exige es la verdad y la verdad es muy grave, esperamos que la justicia se pronuncie y que Óscar Iván Zuluaga dé la cara", dijo Santos en Blu Radio.

Santos recapituló las declaraciones hechas por Zuluaga sobre el tema. "Dijeron que no conocían a este señor. Mentiras. Luego, que solo estaba haciendo un trabajo de contención en redes sociales. Mentiras. Luego que lo recibió en la oficina de campaña y después que había ido solo unos minuticos. Todas mentiras".

El Presidente-candidato dijo además que una cosa es la política negativa, "que es cuando me critican por qué no generé más empleos o no hice más casas, lo cual es normal" y otra la guerra sucia, que "es cuando se ataca a los adversarios con mentiras". Sin embargo, lamentó que ahora se entró en una "tercera esfera", que llamó "campaña delincuencial".

"Ya entramos en una tercera esfera y es la de una campaña delincuencial y eso es muy grave. Nosotros quisimos que fuera una campaña basada en propuestas e hicimos lo posible para que se mantuviera en ese nivel, pero fue imposible. No se puede señalar que haya guerra sucia de parte nuestra", agregó.

Santos también criticó que la campaña del aspirante presidencial de Centro Democrático tenga en su poder información sensible proveniente de las Fuerzas Militares.



"En el video se decía que estaban infiltrando la inteligencia de la Policía y el Ejército, mientras Óscar Iván Zuluaga recibía tranquilo y frío esa información como si fuera totalmente normal. Es muy grave que quien pretende ser comandante en jefe de las Fuerzas Militares las tenga infiltradas", añadió.

El Jefe de Estado consideró que todo se trata de una campaña para acabar con el proceso de paz que actualmente avanza en La Habana y en el que ya se lograron tres acuerdos con las Farc en materia agraria, participación en política y narcotráfico.(Lea los seis puntos clave del acuerdo sobre narcotráfico)

"Yo sabía que había enemigos de la paz, pero nunca pensé que llegáramos a los extremos de delinquir. Han recurrido a todo para sabotear el proceso y matar esta esperanza de paz", enfatizó.

"Uribe está quedando como mentiroso y cobardón"

Santos aprovechó la entrevista para lanzar duros cuestionamientos al expresidente y senador electo Álvaro Uribe Vélez, a quien señaló de ser "un mentiroso" por no presentar pruebas sobre supuestos aportes ilegales a la campaña presidencial de 2010.

"Yo defendí a Uribe convencido de que era una persona correcta que beneficia al país, pero lo que he venido a descubrir me tiene aterrado. ¿Dónde están las pruebas de semejante acusación que me hizo en mi campaña de 2010 a la Presidencia? Todo un expresidente se burló del Fiscal y de la justicia. Eso ha cambiado mi impresión del hoy senador Uribe como persona y me tiene decepcionado. Llegar a esos extremos para recuperar el poder", dijo Santos y recordó que "en la lucha por el poder sale lo peor de la condición humana".

Santos aseguró que Uribe lo critica porque "él quería que yo fuera su títere. Por eso comenzó a atacarme de forma visceral. Me dice traidor mentiroso, corrupto y simplemente porque no fui su títere. A Uribe le gusta que el Presidente sea su títere y me asusta que uno de los candidatos se preste para serlo en estas elecciones".

Y continuó: "Nadie niega la capacidad de Uribe para mover la opinión, pero ha quedado demostrado que considera el estado de derecho, los principios y los valores como secundarios en la lucha para llegar al poder. Pero con esas acusaciones falsas ha resultado hasta cobardón. Era recordado por ser una persona valiente y que daba la cara, pero ahora está quedando como un mentiroso. Rebasó todo límite".

Acuerdo en el tercer punto de drogas y narcotráfico

Sobre los avances al proceso de paz que adelanta el Gobierno con la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba), el Presidente-candidato destacó la importancia del acuerdo al que se llegó el pasado viernes sobre drogas ilícitas y narcotráfico, el tercer punto de la agenda.

Explicó que “el narcotráfico ha sido la fuente de financiación de toda la violencia en este país” y. por eso, que las Farc “se vuelvan aliadas en hacer de Colombia un país libre de narcotráfico” es de la mayor relevancia.

“Que la guerrilla colabore con el Estado colombiano en sustituir cultivos de coca, que nos den toda la información sobre dónde están las minas para hacer un desminado y que rompan cualquier vínculo que tenían con el narcotráfico es una noticia de repercusión mundial”, declaró Santos y luego dijo que recibió reacciones del Secretario General de Naciones Unidas, del Secretario de Estado Norteamericano y del Secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El Presidente-candidato explicó que aún faltan dos puntos que son el tema de las víctimas y el que tiene que ver con desmovilización, desarme y reintegración.

“Creo que el país tiene que sentirse ya muy contento de tener el 60 por ciento de la agenda evacuada”, puntualizó.

Luego, explicó que esto tendrá repercusiones positivas para lo seguridad en las ciudades ya que “vamos a poder concentrar los esfuerzos que hoy estamos dedicando a la guerra, a la seguridad ciudadana”.

Finalmente, sobre el proceso de paz, dijo sentirse más optimista que hace un año porque encuentra en la guerrilla una verdadera voluntad de finalizar con el conflicto.

No se modificarán fronteras con Nicaragua

Durante su entrevista, Santos aseguró que el Fallo de La Haya que le otorgó a Nicaragua parte del mar que le pertenecía a Colombia en medio del diferendo sobre la isla de San Andrés "Es inaplicable" y reiteró que las fronteras sólo se van a modificar si hay un nuevo tratado entre ambos países.

Santos recordó que la Corte Constitucional, en una decisión divulgada a comienzos de mayo, le dio la razón a su tesis frente a lo determinado por La Haya. "Solo a través de un nuevo tratado se pueden modificar las fronteras (...) Las fronteras que se negocien serán las que defiendan los derechos de todos los colombianos (...) No aceptaría que me impusieran lo que está en el fallo de La Haya. Una vez conozcamos el completo el fallo de la Corte Constitucional veremos el paso siguiente. Mientras tanto, las fronteras siguen inmodificables", enfatizó.

Santos también se refirió a la posición de su gobierno sobre Venezuela. "Tengo profundas diferencias con el régimen venezolano, pero es parte de mi talante pensar que es mejor tener unas relaciones llevaderas respetando las diferencias, que estar en pie de guerra y la historia nos ha dado la razón".

Recordó que Colombia está participando en el grupo de tres países que promueve el diálogo entre la oposición y el gobierno. "Y esto es porque hemos mantenido una posición respetable, sin insultos a una ni otra parte. Debemos guardar prudencia porque cualquier cosa que hagamos podría ser contraproducente incluso para la oposición, que entiende esto y lo acepta".



