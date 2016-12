Una de las noticias en la recta final de la campaña ha sido su repunte en las últimas encuestas. ¿Qué hizo para dar ese salto?

Yo vengo haciendo un trabajo desde hace más de año y medio basado en el contacto permanente con la ciudadanía para saber cuáles con sus problemas y la visión sobre las dificultades de las regiones. Eso me permitió ir ensamblando una propuesta programática concreta que hemos logrado desarrollar con total amplitud. Y el conocimiento de las propuestas va generando un respaldo sólido.

Es decir, se lo atribuye a las propuestas, pero en la última semana las campañas se han dedicado a los ataques personales, ¿no cree que los colombianos pueden castigar esa conducta en las urnas?

Siempre existe esa posibilidad. Sin embargo, por eso no he dejado de hacer campaña, no he dejado de hablar de propuestas e ideas. He seguido visitando las regiones y le he dado la cara al país. Surgió el problema (la detención del hacker Andrés Sepúlveda) y le hemos dado la cara al país con explicaciones amplias. Hemos puesto todo en manos de la justicia para que siga adelante estas investigaciones, para que den resultados lo más pronto posible. En los temas públicos y políticos, uno tiene que enfrentar los problemas, dar la cara pero mantener su norte, que es ganar la Presidencia.

Usted ha dicho que Sepúlveda fue contratado por su campaña para el manejo de la seguridad informática y las redes sociales, y que si cometió algún delito, que este sea castigado. ¿Pero no le preocupa que esta persona haya intentado espiar los diálogos de La Habana?

Lo primero es esperar que la Fiscalía pueda actuar y esclarecer este hecho. Pero lo que es más importante es que ellos comenzaron a trabajar con nosotros después del mes de enero, y el país conoce mi posición en ese sentido desde hace dos años, cuando se iniciaron los diálogos en La Habana. Hemos denunciado que no estamos de acuerdo con un proceso de paz negociada en donde no hay una sola condición, y esa postura se ha fijado sobre los documentos públicos, sobre lo que dicen los propios negociadores; para eso no se requiere nada distinto.

También ha dicho que su campaña está infiltrada, ¿quién está detrás de eso?

Eso es lo que estamos adelantando, y espero que esta investigación que hace la Fiscalía nos dé luces en esa materia. No tengo ninguna duda de que fuimos infiltrados y eso hoy lo tengo muy claro después de mirar la secuencia de los hechos que ocurrieron la última semana.

¿Cuál era la directriz que se le había dado a Sepúlveda?

Yo como candidato no estoy directamente involucrado en temas operativos. Él prestó unos servicios para los cuales fue contratado y lo hacía sin ningún tipo de actitud especial. Nunca se encontró, según me lo dicen quienes tenían la responsabilidad del manejo de la relación, nada anormal. Era una persona que no tenía ni un solo antecedente, ni investigación, ni señalamiento judicial alguno. Cuando lo contratamos y cuando prestó el servicio, vino a suceder esto cuando empezamos a subir en las encuestas, y de un momento a otro resultó sindicado por la Fiscalía de estar cometiendo acciones ilegales. En esto es mejor esperar las investigaciones; en Colombia uno debe partir de la buena fe, salvo que se le demuestre lo contrario a la persona, y la presunción de inocencia es una base de nuestro ordenamiento jurídico.

El expresidente Uribe causó otra polémica al decir que entraron dineros ilegales a la campaña del presidente Santos en el 2010, pero no ha querido entregar las pruebas, ¿cuál es su percepción sobre ese tema?

Yo no estoy involucrado en eso. No conozco el alcance de la información que tenga el expresidente Uribe, y sobre eso no estaría en condiciones de opinar porque no tengo ningún elemento de juicio.

Según la última encuesta de Datexco, las mayores preocupaciones para los colombianos son la inseguridad urbana y el desempleo. ¿Cuál es su propuesta para la seguridad urbana?

Voy a recuperar el liderazgo del Presidente de la República como comandante en jefe de las Fuerzas Militares. Eso significa que actúe como policía y el primer soldado. Sobre esa base llegaré a las ciudades, incluso a los barrios donde hay más criminalidad, para volver a los consejos de seguridad, que son fundamentales para construir confianza ciudadana y estimular la denuncia.

¿En cuánto va aumentar el número de policías?

Ese es un tema en discusión; una ciudad como Bogotá le faltan por lo menos entre 15.000 y 18.000 policías.

¿Sobre el empleo, en qué consiste su propuesta?

El empleo no se logra por decreto, es el resultado de unas buenas políticas. Para eso se necesita la inversión; si no hay inversión, no hay empleo. La inversión llega con seguridad, por eso es fundamental la recuperación de la seguridad. También hay que tener obra de mano calificada.

¿Usted puede prometer que en su gobierno no habrá una reforma tributaria?

Lo que he prometido es que voy a ampliar por 4 años el impuesto al patrimonio y el 4 por mil, que hoy representa 10,5 billones de ingreso. Lo necesitamos, de lo contrario no tendríamos cómo financiar nuestras propuestas, por ejemplo en materia educativa.

¿Será usted el presidente que va a firmar la paz con las Farc?

Les he dicho que estoy dispuesto a una paz negociada, con la condición de que suspendan toda acción criminal. No voy a aceptar una negociación y que sigan reclutando niños, que sigan extorsionando. El país no puede caer en la agenda del terrorismo de las Farc; ellos no tiene afán. Hay 30 cabecillas viviendo en La Habana con sus novias, están felices, sin afán. Nos ha costado mucho construir esta democracia. Y un proceso de negociación no es darles gusto a las Farc, es defender las instituciones y la democracia. Por eso hay que debilitarlas y ser muy generosos con la desmovilización y la reinserción. Acá está en juego la justicia.

¿Cuántos años de cárcel para un jefe de las Farc?

Nosotros en Justicia y Paz llegamos a reducción de penas de 8 años de cárcel; abramos el debate. Estoy de acuerdo en que paguen penas reducidas.

Eso puede ser 8, 5 años, ¿cuántos?

Puede ser abierto al debate; 6 años, pero que paguen. Porque quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad tienen que pagar por el daño que le han hecho a la sociedad.

¿Cuántos cupos les daría para el Congreso?

No, he dicho que la negociación no debe ser regalar curules. La negociación es que puedan tener espacio de participación los exguerrilleros que hayan portado un fusil, pero no los que hayan cometido crímenes atroces y de lesa humanidad; aquí no se trata de borrón y cuenta nueva. Las Farc han tenido espacios de participación y no los han aprovechado porque están concentrados en el negocio del narcotráfico.

¿No va a hacer un esfuerzo por los avances que se han tenido?

Cuál avance, si siguen haciendo lo mismo. Ya vamos dos años negociando, cuál avance.

¿Qué piensa de hacer la constituyente que ellos piden?

No estoy de acuerdo. Las Farc tienen espacios si mañana quieren tener elegibilidad política a nivel de guerrilleros rasos.

En una palabra, qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando oye los siguientes nombres: Juan Manuel Santos...

Engaño.

Clara López...

Inteligencia.

Enrique Peñalosa...

Ejecutor.

Marta Lucía Ramírez...

Luchadora.

Álvaro Uribe...

Trabajador.

Si usted pasa a segunda vuelta y Peñalosa no, ¿lo invitaría a su campaña?

Mi proyecto político está abierto a todos los colombianos que coincidan con una propuesta que le he venido haciendo al país. Que se sientan identificados con ellas, y aspiro a ser presidente para todos.

Pero ¿le gustaría una adhesión de Peñalosa?

Claro, tengo un gran aprecio por él, he votado por él, lo ayudé en sus campañas a la Alcaldía. Le tengo admiración y respeto, fue un gran alcalde de Bogotá y un gran ejecutor.

¿Invitaría a Marta Lucía Ramírez a su campaña?

Con ella he hablado mucho. Siento un gran cariño y admiración por su liderazgo. La conozco desde hace muchos años y tenemos identidad en muchas propuestas. Le he dicho que si pasa a segunda vuelta, no tendría dudas en apoyarla; esperaría lo mismo si paso a segunda vuelta.

¿El suyo será un gobierno independiente del expresidente Uribe?

Me siento orgulloso de ser el candidato del uribismo, conozco al expresidente Uribe desde hace muchos años y lo acompañé durante 8 años de gobierno, pero el país conoce mi talante y mi carácter; fui ministro de Hacienda durante la peor crisis económica global de los últimos 80 años. Y al país le quedó claro que el ministro fui yo.

¿Tuvieron diferencias?

Muchas, pero él siempre las escuchó y aceptó los argumentos. Él respeta mucho y lo que le interesa es la lealtad de unas ideas. Y no debe haber dudas de que el presidente va a ser Óscar Iván Zuluaga.

¿Y si en alguna decisión Uribe no está de acuerdo?

Obviamente, el presidente soy yo, las decisiones las tomo yo, y mi responsabilidad con los colombianos la debo asumir como presidente.

¿Por ejemplo, con Venezuela volverá a hacer una campaña de denuncia como la de Uribe?

Yo voy a ser es consistente, que fue lo que le pedimos a Santos. Lo que uno hubiera esperado de Santos es que hubiera hecho como gobernante lo que prometió. Yo lo que he dicho lo voy a hacer como presidente: Venezuela es una dictadura, cómo voy a aceptar que Venezuela apoye a las Farc; eso no es un juego. Es que las Farc son un grupo terrorista. Aquí lo que está en juego es la defensa de una democracia, y eso no puede tener posiciones tibias.

¿Continuará las relaciones con Venezuela como están hoy?

Yo soy muy respetuoso, pero tiene que haber claridad; Venezuela tiene que respetar la democracia, no hay libertad de expresión, libertad de opinión. Y Colombia es una democracia y tenemos un compromiso mayor porque Colombia fue el promotor de la Carta Interamericana que creó la Organización de Estados Americanos, y ahí hay un compromiso de todos los países de defender los valores democráticos. Esa es una traición colombiana enorme. Yo nunca adoptaré una posición de un silencio cómplice como lo ha hecho el actual gobierno.

*Esta es una edición de la entrevista en televisión realizada por Ándres Mompotes, subdirector de EL TIEMPO, que se emitirá este viernes a las 9:15 p.m. en City Tv y a las 8:00 p.m. en EL TIEMPO Televisión.

