Martín Santos aseguró que las presidenciales del 25 de mayo serán un plebiscito por la paz. Dijo que hay “guerra sucia” desde la extrema derecha.

¿Qué hace en la campaña?

Estoy al lado de mi papá las 24 horas del día y sirvo de enlace con los distintos sectores de la campaña. Lo acompaño a las giras, a las entrevistas y posiblemente a los debates, si se dan más adelante.

¿Es una especie de canal?

Es lógico que mucha gente le quiera transmitir mensajes a mi papá, pero uno tiene que canalizar, filtrar y decidir cuáles son los mensajes y recomendaciones que sean positivas para la campaña y para el candidato.

¿Cómo ha visto la campaña?

Vamos bien. Es una campaña muy entretenida y, como todas, es reñida. Hay momentos difíciles y otros extraordinarios. Las campañas se definen en las últimas dos semanas y estamos preparados para meterle todas las ganas a estos días que restan para las elecciones.

¿Qué se debe ajustar?

Hay que reforzar el mensaje sobre lo que conseguimos si logramos la paz. Hay que decirle a la gente que con la paz la economía colombiana crecerá 2 puntos porcentuales de lo que ha venido creciendo y que se podrán invertir los 15 billones de pesos que darían de utilidad la firma de la paz en otras cosas.

¿Están preparados para una segunda vuelta?

Sí, porque hay que contemplar todos los escenarios. Lo ideal para la campaña y para el país, por el esfuerzo y la plata que se ahorra, es que no haya segunda vuelta, pero si hay estamos listos para dar la lucha.

¿Qué hace diferente la campaña de Santos?

Esta es una elección muy importante, porque vamos a tener que escoger si el país sigue con esta guerra que desangra a Colombia y que le pone un obstáculo inmenso a su desarrollo, o si vamos a poder pasar la página y mirar hacia un futuro en paz, en el que se puedan invertir los recursos que se gastan en la guerra en sectores como los sociales.

¿Las elecciones serán un plebiscito para la paz?

Por su puesto. Si la gente confía y quiere la paz, y ve que estamos cerca de lograrlo, la elección de mi papá va a ser un mandato para que él pueda concretar eso.

¿Cómo asumió la campaña el escándalo que salpicó a J. J. Rendón y Germán Chica?

Las campañas siempre tienen percances. Esto solo fue un obstáculo que ya dimos por superado. No miramos hacia el pasado sino que, por el contrario, tenemos enfocada la mirada hacia el futuro.

Pero esto los golpeó frente a la opinión…

No lo creo, tan solo es una piedra en el camino que hay que dejar en el pasado para continuar hacia adelante.

Su padre ha hablado de guerra sucia…

La campaña, y se lo digo porque nos ha tocado a nosotros, se ha visto golpeada por esta guerra de mentiras, insultos, agravios y sofismas. No vamos a caer en la trampa de contestar ese tipo de estrategias.

¿Quién la promueve?

Toda Colombia sabe de dónde viene la guerra sucia. No le pongo nombres para no caer en la trampa. Hay un sector de Colombia que no quiere ver a este país en paz y ha habido una campaña que prefiere ver que nos sigamos matando los unos a los otros.

¿De la extrema derecha?

Así es.

¿Cómo ve la campaña de Óscar Iván Zuluaga?

Ha enarbolado la bandera del continuismo de la guerra. Es muy popular apoderarse de esa bandera, porque es más fácil hacer la guerra que la paz. El discurso guerrerista, en Colombia, a algunas personas les gusta.

¿Y la de Enrique Peñalosa?

Es un excelente ser humano, siempre hemos tenido una relación cercana. Para algunas personas fue buen Alcalde de Bogotá, pero una cosa es manejar una ciudad y otra todo un país.

¿Y qué piensa del expresidente Uribe?

Todos pensábamos que iba a ser mejor expresidente de lo que está siendo hoy en día. Le hace mucho daño al país. La polarización es lo que menos le conviene al país. Nos gustaría que todos estuviéramos en el mismo lugar, poniendo los intereses de los colombianos por encima de los intereses políticos y personales.

