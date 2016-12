Convencido no solo de que Óscar Iván Zuluaga, aspirante presidencial del Centro Democrático, puede ganar las elecciones del 25 de mayo en primera vuelta, sino de que sería “el mejor presidente de Colombia”, David, el hijo mayor de este candidato, le contó a EL TIEMPO cómo ha sido su experiencia de trabajo en esta campaña.

David Zuluaga, de 24 años, es graduado de Filosofía en Harvard (Estado Unidos), y actualmente desarrolla un doctorado en Teoría Política en la Universidad de Princeton. Es apasionado por la música, la lectura y cercano a Álvaro Uribe. Dijo que no se dedicará a la política.

¿Cómo ha sido trabajar al lado de su padre (Óscar Iván Zuluaga) en campaña?

Ha sido muy gratificante acompañar a mi papá en un proceso como este. Una campaña es una experiencia apasionante, dura y desgastadora. Por eso, como familia, es muy importante estar juntos y que no se pierda la unidad familiar.

¿Qué ha aprendido?

He aprendido sobre la complejidad, los problemas y las soluciones que necesita el país. He visto muchas regiones que no están dentro del radar de la mayoría de los colombianos, que están muy distantes y olvidadas.

¿Por qué decidió trabajar en la campaña?

Porque tengo una inconmovible certeza de que mi papá sería el mejor presidente de Colombia. Porque lo conozco, es un hombre absolutamente transparente, con una buena capacidad de diálogo y de escucha inusual, y con un conocimiento del país sobresaliente.

¿Cómo cree que ve la gente a su padre?

La gente ha quedado muy contenta con sus propuestas. Es un candidato que, cuando la ciudadanía lo conozca, más fervor va a despertar. Tiene la capacidad de convencer a partir de las soluciones que propone.

¿Cree que puede haber una definición en primera vuelta?

Todo es posible. La campaña adquirió dinámica a partir de las elecciones al Congreso. Ahora faltan los debates, que serán fundamentales y en los que ojalá todos los candidatos tengan el respeto necesario por la ciudadanía para discutir sus ideas. Estoy seguro de que allí nos va a ir muy bien, de que mi papá podría ganar en primera vuelta y de que, por eso, puede haber una definición el 25 de mayo.

¿Cómo analiza las encuestas en las que no le va bien a Óscar Iván Zuluaga?

La gente está esperando los debates, para conocer las propuestas. Allí van a tomar sus decisiones, y por eso está todo por construirse y el panorama que pueda haber hoy, difícilmente, va a predecir el resultado del próximo 25 de mayo.

¿Está interesado en incursionar en política?

Me encanta la vida académica, y es para eso para lo que me estoy preparando. Estoy acá porque soy hijo del candidato y quiero ayudarle en esta campaña exitosa.

¿Qué piensa de la figura de la reelección?

No me parece que sea mala. Creo que es bueno que la ciudadanía tenga una oportunidad en las urnas de decir si un gobierno lo ha hecho bien o mal.

¿Qué opina de que los hijos de otros candidatos, como los de Juan M. Santos, también estén en campaña?

Es porque pensamos que este es un proyecto de familia. Los hijos que conocemos a nuestros padres sabemos de sus virtudes y nos sentimos obligados de contarle eso a la gente. En esa medida, pienso que ellos sienten esto mismo.

¿Qué opinión tiene del senador electo Álvaro Uribe?

Es un hombre de una capacidad de trabajo deslumbrante y de un patriotismo profundo. Ha sido muy querido conmigo y, en privado, tiene esa capacidad de desplegar un gran sentido del humor y le gusta que le mamen gallo. Nos ha unido nuestra pasión por la poesía.

REDACCIÓN POLÍTICA