El país apenas conoce a Alicia Arango, el ‘poder’ que estuvo detrás del trono del presidente Álvaro Uribe, como su secretaria privada, durante los 8 años de mandato. Poco se sabe de lo conocedora que es esta mujer de las lides de la política, de sus secretos, y lo fogosa que irrumpe en cualquier discusión a la hora de defender el “legado” del exmandatario.

Coincidiendo con la primera cumbre del Centro Democrático, en Ríonegro (Antioquia), a partir de hoy Alicia Arango será directora de esta corriente política, que se consolidó como nueva fuerza en las elecciones legislativas y que apuesta a convertirse en un partido de largo aliento.

¿Quiere el uribismo un partido histórico?

Sí. Los integrantes del Centro Democrático queremos un partido que trascienda de generación en generación, que vaya más allá de las elecciones, que tenga mucha profundidad en sus ideales y que además respete el legado de Álvaro Uribe.

Como una manera de tener vigente a Uribe...

Así es. Lo consideramos necesario para Colombia, que su legado sea el faro que alumbre las futuras generaciones.

¿Para qué un partido uribista si a Uribe parece que no le gustan los partidos?

A él sí le gustan, lo que no le gusta es el desorden de los partidos porque se desvían de su sentido, de su ideología. Los partidos en Colombia se han vuelto, desafortunadamente, instrumentos electoreros.

¿Será un partido caudillista?

A Uribe lo pueden catalogar de caudillo. ¿Y al uribismo dónde lo pones? ¡No! Nosotros tenemos principios que emanan del presidente Uribe basados en cinco pilares fundamentales: seguridad democrática, confianza inversionista, cohesión social, diálogo popular y Estado austero. ¿No es eso lo que necesita este país para seguir adelante? Eso no es caudillismo, eso es un faro para que Colombia tenga una estrella a la cual seguir. Para que Colombia no se desvíe del camino.

¿A qué se va a dedicar el Centro Democrático a partir de ahora?

Una primera tarea importantísima es sacar a Óscar Iván Zuluaga Presidente. Esa es nuestra primera meta y a eso estamos dedicados ciento por ciento. Hay un grupo de trabajo dedicado a construir nuestros estatutos y nuestra declaración de principios, y esperamos los resultados de los escrutinios para poder presentar ya formalmente la creación del partido.

Usted dice que la primera tarea es elegir a Óscar Iván Zuluaga Presidente. ¿Qué tan preocupados están por el lento crecimiento en la intención de voto?

Hoy no es seguro nada para nadie. Las encuestas los miden a todos. Nadie tiene algo seguro.

¿Por qué cree que está pasando eso?

Hay un Presidente-candidato y un rechazo grande a la reelección. Y tenemos unos candidatos con poco acceso a los medios y a la pauta, por razones legales o por otros motivos, que van subiendo muy lentos.

¿Está usted conforme con el nivel de crecimiento de Óscar Iván?

Óscar Iván merece crecer mucho más, y eso es lo que estamos esperando.

Usted es la directora del Centro Democrático, con incidencia y orientación en decisiones. ¿Qué le aconsejaría a Óscar Iván para mejorar?

Él está haciendo una campaña muy seria, serena, porque este país lo que necesita es serenidad. El consejo que le daría es que siga permitiéndole a Colombia mostrar todo su conocimiento. No solamente sobre las situaciones difíciles, sino sobre las soluciones que ha preparado con tanta responsabilidad. Un segundo consejo: que no vaya a perder identidad ni su cabeza fría. Que no se deje echar cuentos: que es que aquí tiene que ser la pólvora explosiva para que pegue. No. Y tercero: que siga siendo ese hombre humano y de familia que es un ejemplo para esta sociedad.

Usted que es amiga de Uribe y de Santos, ¿cree posible una reconciliación?

El tema no es de reconciliación. El tema es de país.