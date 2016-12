Aída Avella, la fórmula vicepresidencial de la coalición del Polo y la Unión Patriótica, insistió en que se debe garantizar la vida de quienes hacen oposición. Llega tranquila a las elecciones.

¿Qué opinión tiene de la forma en que se ha desarrollado la campaña política durante las dos últimas semanas?

Me parece que francamente es un ejemplo muy malo para los jóvenes ver a dos candidatos presidenciales peleando como individuos sin ninguna responsabilidad. Pero, además, hay cosas que están rayando ya en el delito y que, si lo son, deben ir a la justicia. ¿Qué puede sentir un ciudadano de a pie si ‘chuzan’ hasta al Presidente de la República? Creo que el país está lastimado con todo lo que se ha conocido.

¿Cómo ha sido el trabajo con Clara López, del Polo?

En términos generales ha sido un trabajo cordial, un trabajo político muy interesante.

¿Cómo mejorar las garantías para hacer oposición en Colombia?

No solamente que se nos abran las puertas del Gobierno, sino también los medios de comunicación. Que tengamos juego en todo el ámbito de la democracia. Es decir que la oposición tenga puestos en el Consejo Electoral, Procuraduría y Contraloría. La observación de la oposición también haría mucho en la junta directiva del Banco de la República. Pero lo que más se pide es respeto a la vida, para que el pensamiento diferente no sea motivo de muerte o de amenazas.

¿Cuáles son las principales necesidades que se deben atender desde la Vicepresidencia?

En este momento, si se llega a la paz y el posconflicto, va a resultar mucho trabajo en varias áreas. De eso va a depender que la paz sea duradera. Por eso creo que hay una necesidad de ver con mucha rapidez los grandes problemas que agobian al país, como la grave crisis económica. La gente cree que no hay trabajo, pero que tampoco hay mucha justicia social con varios sectores.

¿Está de acuerdo con la figura de la reelección presidencial?

Nunca estuve de acuerdo con la reelección. Cuando la aprobaron en el Congreso, lo consideré lamentable. Primero, porque se dieron notarías como premio, y, segundo, porque un gobierno tiene que refrescarse y un mandato de ocho años es supremamente largo.

¿Cómo ve las acciones de la Fuerza Pública en algunas movilizaciones?

En algunos momentos me parece una actitud muy cuestionable, porque a veces se excede en la fuerza. Por ejemplo, entra a la casa de la gente a golpearla, como se hizo en el paro del año pasado en varios pueblos de Boyacá. También, cuando se lleva a las personas y no precisamente a sitios de reclusión. Me parece que eso es algo condenable.

¿Qué opina de la protesta y la movilización social?

Es un derecho que tienen todas las comunidades, protestar pacíficamente para demandar alguna reivindicación. La gente tiene el derecho y los gobiernos tienen el deber de tomar salidas rápidas y resolver lo que demanda la sociedad.

¿Cómo llega esta fórmula a las elecciones?

La gente ha visto la diferencia de la campaña y cómo dos mujeres están dedicadas a trabajar y a hacer propuestas. Han visto que no estamos en esas peleas.

POLÍTICA