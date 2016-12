Renata Peñalosa, de 27 años, es una socióloga especializada en filosofía, con maestría en comunicación estratégica. Su padre es Enrique Peñalosa, candidato presidencial de Alianza Verde.

¿En cuántas campañas ha participado?

Metida de lleno, esta es la segunda, porque en las pasadas presidenciales también estuve de tiempo completo. En total he estado en ocho. Es que, desde que tengo edad para votar, siempre mi papá ha tenido algo que ver con las elecciones. Mejor dicho, mi vida adulta ha estado alrededor de las campañas.

¿Qué la llevó a meterse en esta campaña?

Tomé esa decisión porque la campaña es un momento tan atípico que creo que requiere el 100 por ciento del tiempo. Uno tiene que estar metido de lleno. Por eso pedí una licencia en mi trabajo.

¿Qué hace en la campaña?

Manejo lo relacionado con publicidad, volantes y un poco el tema de la estrategia. Soy estratega; entonces, estoy muy metida en la parte de planeación.

Estos días, el debate presidencial ha estado salpicado de escándalos. ¿Qué opina de eso?

Como colombiana, una se cansa de que sea escándalo tras escándalo. Quisiera creer que los que están en la política están es por procurar el bien general, no por el de ellos mismos.

La política debería ser correcta. ¿Por qué no pueden hacer las cosas bien? Esto lo que termina es cansando a la gente.

¿Y qué diferencia a Peñalosa de los demás candidatos?

Estoy 100 por ciento convencida de que la nuestra sí es una política limpia. Hacemos las cosas bien. Creo que sí hay una fina raya entre lo que es ilegal y lo que no es ético y siento que muchas veces otras campañas patinan pues el hecho de que una cosa no sea ilegal no quiere decir que sea ética.

Peñalosa no solo cumple con lo que es legal sino también con lo que es ético. Él no está dispuesto a comprometer sus principios por ganar.

Las últimas encuestas no favorecen a Peñalosa. ¿Qué está pasando?

Eso es cierto. El problema es que los otros candidatos cuentan con una maquinaria que nosotros no tenemos. Además están gastando mucha más plata que nosotros.

¿Por qué los colombianos deberían votar por Peñalosa?

Si los colombianos quieren una persona que realmente piense en ellos, que su función sea mejorar a Colombia y que haga las cosas bien, Peñalosa debe ser el presidente.

