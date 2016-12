Los conservadores, con un división interna

‘Mayoría conservadora está con la reelección’: Barriga

El senador conservador Carlos Barriga, afecto al Gobierno, le dijo a EL TIEMPO que tras una reunión realizada este lunes con un grupo de 20 congresistas, la “mayoría” se inclina por acompañar la reelección del presidente-candidato, Juan Manuel Santos.

Carlos Barriga. Foto: Archivo EL TIEMPO

Conocidos los resultados de primera vuelta, ¿qué rumbo tomará el Partido Conservador?

Hoy (lunes) se realizó una reunión a la que asistió un grupo de 20 congresistas, dos de ellos nuevos, y hay un número muy importante de ellos –la gran mayoría– que estaría más cercano a acompañar la reelección del presidente Santos.

¿Y quién toma la decisión del apoyo en segunda vuelta?

Esa decisión se va a tomar en bancada y, en la medida de lo posible, de manera unificada. Si no hay esa unidad, seguramente se dejará en libertad para que los dos sectores (los que quieren apoyar al presidente Santos y los que quieren acompañar a Óscar Iván Zuluaga) escojan un candidato, pero en todo caso es la junta de parlamentarios.

¿Cuándo se sabrá por quién votarán los conservadores?

Esperamos que mañana (este martes) se convoque una reunión del Directorio Conservador. Si no se hace, entonces los parlamentarios fijarán reunión para el miércoles y se avanzará en una decisión.

¿Es decir que el miércoles podría saberse?

Creería que sí, porque el tiempo apremia y van pasando los días y es muy importante tomar una determinación en esta materia.

‘No hay razón para apoyar al presidente Santos’: Salazar

José Darío Salazar, senador conservador, afirmó en diálogo con este diario que la enorme votación del pasado domingo por la candidata de esa colectividad, Marta Lucía Ramírez, demuestra que “el pueblo conservador” rechaza la reelección.

José Darío Salazar. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

¿Qué rumbo tomará el conservatismo tras los resultados de las elecciones del domingo?

No tengo ninguna duda de que el conservatismo no acompañará la reelección presidencial. El pueblo conservador hoy tiene un nuevo liderazgo en Marta Lucía Ramírez, y no hay razón para acompañar a Santos.

¿A qué se debió la alta votación de Marta Lucía Ramírez?

Al liderazgo que ella tiene en el partido y a la fatiga del pueblo conservador de que lo estén utilizando.

¿Qué opina de que algunos congresistas conservadores insistan en apoyar la reelección?

Me parece que están muy endeudados con el presidente Santos.

¿Cuándo se tomará una decisión sobre el apoyo para segunda vuelta?

Estamos esperando que la doctora Marta Lucía se reúna con Óscar Iván Zuluaga, que sabemos que la ha llamado. Esperaremos a que dialogue con él y, una vez se haga esa reunión, que ella tome una decisión, que no será la de acompañar la reelección presidencial.

¿Los congresistas estarían obligados a obedecer esa decisión?

El respaldo de los congresistas poco importa, porque el pueblo es el que está poniendo los votos.

El Polo Democrático espera la decisión de su comité ejecutivo

‘Acato la determinación que tome el partido’: Navas Talero

Germán Navas Talero es representante a la Cámara por el Polo Democrático. Fue la cabeza de lista por Bogotá en las pasadas legislativas.

Germán Navas Talero. Foto: Federico Puyo/ EL TIEMPO

Ya están definidos los dos candidatos que se disputan la Presidencia en segunda vuelta. ¿A cuál apoyaría?

Seguiré siendo oposición, espero que el partido se pronuncie (el comité ejecutivo está citado para que se reúna el próximo jueves).

¿Es la paz una razón suficiente para apoyar a alguno de los dos?

El Polo Democrático siempre ha estado apoyando la paz, sería ilógico decir lo contrario.

¿Es partidario de que el Polo deje a sus militantes en libertad para votar?

No opino hasta que no haya reunión del comité ejecutivo, que será el que tome la decisión.

¿Entonces, por quién votar?

Acato la determinación que tome el partido, a ella me ceñiré. Eso sí, no soy santista; y mucho menos zuluaguista.

‘Mi candidata presidencial fue Clara López’: Alba Luz Pinilla

Alba Luz Pinilla es representante a la Cámara del Polo por Bogotá. Aspiró al Senado en las pasadas elecciones legislativas, pero no salió elegida.

Alba Luz Pinilla Foto: Archivo particular

Ya hay dos candidatos que se disputan la Presidencia, ¿a cuál apoyaría?

A ninguno de los dos. Mi candidata presidencial fue Clara López y no tengo más candidatos.

¿Es la paz una razón suficiente para apoyar a alguno de los dos?

El Polo siempre ha apoyado la paz, porque la paz no tiene dueño. No es justo que nos metan en esa disyuntiva de que tenemos que decidir entre la guerra y la paz. La paz es un derecho que tenemos todos los colombianos.

¿Es partidaria de que el Polo deje a sus militantes en libertad para votar?

Acato lo que decida el comité ejecutivo (que se reúne el jueves).

¿Por quién votar entonces?

Lo que decida el partido lo acato.

La Alianza Verde resolverá si discrepancia en la dirección ejecutiva ampliada

‘Alianza Verde debe continuar apoyando la paz’: Robledo

La representante a la Cámara Ángela María Robledo (Alianza Verde), quien fue reelegida en marzo pasado, se mostró a favor de apoyar el proceso de paz del Gobierno Nacional.

Ángela María Robledo Foto: Nestor Gómez/ EL TIEMPO

¿Cuál de los dos candidatos presidenciales debe apoyar su colectividad?

Creo que desde nuestra independencia, y sin buscar puestos burocráticos, hay que darle un ‘sí’ a la paz. La Alianza Verde debe acompañar el apoyo al proceso de paz de La Habana, pero siendo coherentes.

¿Es partidaria de dejar a los militantes en libertad?

No. Me parecería un error terrible dejar en libertad a las personas frente a una decisión que no es solo definir el Presidente durante los próximos cuatro años, sino lo que puede significar la hegemonía de la ultraderecha en Colombia.

¿Es la paz razón suficiente para apoyar a uno o a otro?

Sí, es que aquí estamos definiendo frente a dos propuestas de sociedad, en este momento, antagónicas.

‘No hay que apoyar a ninguno’: Antonio Sanguino

Antonio Sanguino, copresidente de Alianza Verde y concejal de Bogotá, es defensor del voto independiente.

Antonio Sanguino Foto: Abel Cárdenas/ ELTIEMPO

¿A cuál de los dos candidatos presidenciales debe apoyar su colectividad?

Creo que a ninguno, porque el más de millón de votos que tuvimos en la primera vuelta son independientes, se expresaron por igual contra el clientelismo de Juan Manuel Santos y contra el guerrerismo de Óscar Iván Zuluaga y del expresidente Álvaro Uribe.

¿Es partidario de dejar a los militantes en libertad?

Esa es una decisión que tenemos que tomar colectivamente y de manera consensuada con el candidato Enrique Peñalosa.

¿Es la paz razón suficiente para apoyar a uno o a otro?

Sí, pero la paz debe estar por fuera del debate presidencial, debe ser un compromiso de Estado. Tanto Santos como Zuluaga deben continuar con el proceso de paz.

POLÍTICA