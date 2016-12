EL TIEMPO consultó a los cinco aspirantes presidenciales sobre lo que piensan acerca de la figura de la reelección presidencial.

Mientras cuatro de los candidatos están a favor de acabar con esa norma, contemplada en la Constitución, el aspirante del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, la considera importante para las “transformaciones” que requiere Colombia.

Enrique Peñalosa

Candidato de Alianza Verde

Esa figura genera muchísimos problemas porque el gober- nante de turno se preocupa más por adoptar decisiones políticas para reelegirse que por resolver los problemas del país. Nuestra propuesta de reforma política incluye la eliminación de la reelección presidencial y un periodo de gobierno de 5 años.

Óscar Iván Zuluaga

Candidato del Centro Democrático

Las transformaciones que requiere nuestro país no se logran en 4 años, pero se puede dejar una ruta que le permita continuar con una senda de desarrollo. He sido un defensor de la reelección y participé en los debates para aprobarla como senador. Incluso, me gusta extenderla para alcaldes y gobernadores.

Juan Manuel Santos

Candidato de Unidad Nacional

Apoyaré las reformas conducentes a la eliminación de la figura de la reelección de la Constitución Nacional.

Es por eso por lo que con el país tendremos que dar el debate sobre la conveniencia de prolongar el mandato presidencial a cinco o seis años, comenzando por quien me suceda.

Clara López

Candidata del Polo-UP

La reelección es un tóxico para la democracia, degrada la función de gobierno, profundiza el clientelismo, pervierte el equilibrio de poderes y desvía la acción del gobierno. La reelección constriñe y debilita la democracia.

Marta Lucía Ramírez

Candidata del Partido Conservador

La reelección les ha hecho mucho daño al país y a la democracia. Es urgente acabarla o, de lo contrario, se corre el riesgo en el futuro de caer en un régimen dictatorial y en el absolutismo. Eso no lo podemos permitir.

