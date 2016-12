Cerca de 33 millones de colombianos están habilitados para participar hoy en la elección de Presidente de la República. Y por primera vez en la historia del país, la mujer podrá tener más alta participación que el hombre. Según el censo electoral vigente, el número de mujeres habilitadas para votar supera en casi 2 millones al de hombres. Además, cerca de 184.000 nuevos ciudadanos podrán votar por primera vez.

La de hoy domingo será la quinta elección desde que se estableció el mecanismo de doble vuelta. Y es la segunda vez que un mandatario en ejercicio aspira a la reelección.

Según el registrador Carlos Ariel Sánchez, todo está listo para la jornada electoral. Sánchez asegura que el sistema está blindado, que no hay ninguna posibilidad de un ataque de hackers y que no existe “ni siquiera el riesgo de un fraude”.

El material electoral está en todas las mesas de votación. Los puestos de votación, que funcionaron satisfactoriamente el 9 de marzo, están listos.

¿La tregua ordenada por las Farc se ha cumplido?

Desde el punto de vista de funcionamiento electoral, sí. No ha habido dificultad alguna ni para el despliegue logístico, ni para la entrega del material, ni para la instalación de puestos y mesas.

¿Cuántas mesas funcionarán y en cuántos puestos en total en el país?

89.389 mesas (1.890 de ellas en el extranjero), ubicadas en 10.657 puestos de votación (217 de ellos en el exterior).

¿Y cuántas mesas, cuántos puestos y cuántos electores potenciales en Bogotá?

Son 490 puestos de votación, con 14.230 mesas. Bogotá cuenta con un censo de 5’204.003 electores, de los cuales 2’798.245 son mujeres y 2’405.758 son hombres.

¿Cuál es el censo electoral hoy?

Un total de 32’975.158 colombianos están habilitados para sufragar en el país y en el exterior. De ese total, 17’129.768 son mujeres y 15’845.390 son hombres.

¿Cuántos jurados actuarán hoy?

586.136 ciudadanos fueron elegidos para prestar ese servicio obligatorio.

¿A qué sanciones se exponen si no acuden?

A una sanción económica de entre uno y diez salarios mínimos y 6’160.000 pesos. Si son servidores públicos, pueden ser objeto de destitución.

¿Qué tipo de excusas son válidas y cómo deben justificarse?

Grave enfermedad del jurado o su cónyuge, padre, madre o hijo; muerte del cónyuge, padre, madre o hijo ocurrida el día de las elecciones o dentro de los tres días anteriores; ser menor de 18 años. Y debe anexar las pruebas de la excusa que exige el Código Electoral, en el Artículo 108.

Algunos sectores políticos han dicho que pedirán en cada mesa un reconteo. ¿Eso es posible?

Después de hecho el primer conteo, al cierre de las votaciones, solo se podrá realizar un conteo más, previa reclamación de un testigo electoral.

¿Ese segundo conteo puede demorar mucho tiempo la divulgación de resultados?

No debería tardar más de media hora.

¿Cuántas estaciones biométricas se tendrán para la jornada de hoy?

Habrá alrededor de 3.500 estaciones para la identificación de los votantes y los jurados. Cerca de 4 millones de personas serán identificadas con herramientas biométricas, para verificar que el ciudadano que se acerca a votar es quien dice ser.

¿Y dónde estarán ubicadas esas estaciones o puestos de votación con biometría?

En Bogotá, 514. En Antioquia, 619. En Boyacá, 71. En Cauca, 29. En Córdoba, 345. En Cundinamarca, 128. En Magdalena, 189. En Risaralda, 177. En Norte de Santander, 214. En Quindío, 129. En Santander, 351. En Sucre, 175. En Tolima, 536. Y en Meta, 280.

En las pasadas elecciones legislativas de marzo el Centro Democrático denunció fraude electoral. ¿Qué ocurrió?

Las denuncias nunca fueron oficialmente puestas en conocimiento de autoridades. Así que, si no hay denuncia, ¿qué se investiga? Además, no hubo fraude puesto que en preconteo no hay datos de valor legal, solo informativos.

¿Qué seguridad tienen los colombianos de que no habrá hoy fraude?

No hay posibilidad alguna de manipulación. Las actas de entrega son suscritas por auditores de todos los partidos y de todas las campañas. Habrá funcionarios de la Procuraduría, como vigilantes, testigos de los partidos y observadores internacionales.

¿Y no existe ningún riesgo de fraude informático?

En Colombia el proceso electoral está ciento por ciento documentado, con las actas de escrutinio que se encontrarán en la web; los procesos de información tienen gran apoyo tecnológico. Con toda la documentación que se cuelga en la web, es muy fácil observar si hay alguna irregularidad que amerite un reclamo.

¿Existe algún riesgo de que los resultados electorales de hoy puedan ser interferidos por los llamados ‘hackers’, o están completamente blindados?

Tenemos 4 procesos tecnológicos. El primer proceso es el de preconteo, que va primero por línea telefónica y luego por canales dedicados. Eso no es jaqueable. La divulgación se hace desde otros servidores totalmente distintos de los que han servido para el preconteo y tienen una capacidad superior a 500.000 consultas por minuto. Simultáneamente, esta divulgación se hará por Google Politics.

Aparte de eso, todas las campañas políticas solicitaron VPN (Virtual Private Network), que es una red privada de trasmisión de datos con un altísimo estatus de seguridad. Como las campañas tendrán un canal dedicado, tendrán acceso directo y en tiempo real a la información, al igual que los medios de comunicación.

Es decir, son tan múltiples las formas de divulgación, que cualquier jaqueo está bloqueado. Y si se intenta, el impacto sería inocuo, debido a la cantidad de canales de transmisión de datos que estarán en operación. Pero quiero decirle que, además de todo este esquema de seguridad, también hay medidas para que, en caso de una invasión de hackers, estemos listos para el contraataque.

¿Está blindado el sistema?

No solo está blindado por la capacidad del sistema, sino por los mecanismos defensivos del sistema.

¿Infiltrar la web para modificar datos es absolutamente imposible?

Lo máximo que podrían intentar es tumbar la página. Y eso tampoco podrá ocurrir, porque si la información va por canales dedicados –y aquí estoy hablando de los canales dedicados de la Registraduría, de Google, de las campañas, de los medios de comunicación–, si tumban una página, quedan muchas más operando.

¿Qué ocurrirá en casos de lluvia que puedan afectar las comunicaciones?

Estamos utilizando telefonía fija, telefonía celular y telefonía satelital.

Las elecciones se cierran a las 4 p. m. ¿Se podrían prolongar?

No, señor. Así por cualquier razón no hayan podido iniciarse a las 8 a. m.

¿A qué hora se producirá el primer boletín?

En los primeros 10 minutos, después de las 4, correspondiente, básicamente, a mesas ubicadas en el exterior. Y a partir de las 4:30, resultados de mesas en el país. Hay una programación, y obviamente cuanto más pequeña es la capacidad de una mesa, más rápido divulga, porque tiene menos datos que procesar. Esos serán los primeros datos que irán en los primeros boletines.

¿Correspondientes a ciudades grandes o a ciudades pequeñas?

Ciudades pequeñas, municipios pequeños y corregimientos.

¿A qué hora proyecta la Registraduría dar un consolidado importante?

El volumen más importante de votación empieza a entrar más o menos a las 6 de la tarde. Eso quiere decir que a las 7 de la noche habrá más del 90 por ciento de votos escrutados.

¿Cree posible llegar a semejante rapidez?

Pues aunque haya testigos que soliciten reconteos, el proceso es rápido. Si el 9 de marzo revelamos un importante consolidado a las 8 de la noche, con 890 candidatos al Senado, por ejemplo, ahora con solo 5 candidatos será más fluido.

¿Cuántos observadores internacionales habrá?

La jornada contará con tres misiones de observación internacional. La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), con 34 integrantes; la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), con 41 integrantes, y la Organización de los Estados Americanos (OEA), con 63 integrantes.

¿Son delegados de cuántos países?

Son al menos 138 integrantes de cerca de 15 países.

¿Cuántos colombianos están habilitados para votar por primera vez?

Serán alrededor de 183.430 primivotantes.

¿Habrá inscripciones para la segunda vuelta si hoy no se elige Presidente?

En el eventual caso de una segunda vuelta, no se abrirá proceso de inscripción de cédulas. Los jurados serían los mismos que participan en la primera vuelta.

¿Cómo sabe una persona dónde debe votar si hasta ahora no lo ha hecho?

Es muy fácil establecer, a través de la web, dónde le toca votar.

¿Recomendaciones para hoy?

¡Votar! Es la esencia de nuestra democracia. Y votar temprano.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO