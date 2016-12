Juan Manuel Santos

Unidad Nacional

Este domingo vamos a votar por la paz o por la guerra, por un salto a un futuro con prosperidad o por el regreso a un pasado de odios y sufrimientos.

Experiencia, capacidad para dar resultados y el inquebrantable propósito de dejar a Colombia en paz son tres importantes razones para que usted vote por mí. Necesito de su voto. Lo necesito para que juntos hagamos realidad el valor supremo de alcanzar la paz; lo necesito para que construyamos esperanza; lo necesito para seguir luchando en el propósito de reducir mucho más la pobreza y acabar con la miseria; lo necesito para que hagamos de nuestra querida patria, una nación más justa, moderna y segura; lo necesito para hacer de Colombia el país más educado de América Latina. Lo necesito para crear más empleo; más y mejores oportunidades para la educación de nuestros hijos y para dar vivienda a todas las familias que hoy no tienen techo propio.

En mi plan de Gobierno para los próximos cuatro años, me he comprometido con el país a reducir la tasa de desocupación al 7 por ciento; a generar 2,5 millones de nuevas fuentes de trabajo; construir 1,2 millones de viviendas, ampliar en al menos 400.000 los cupos en educación pública superior para que nuestros jóvenes bachilleres tengan la oportunidad de realizar sus sueños. Y vamos a asegurarles a los colombianos una mejor y oportuna atención médica.

Por lo que ya hice, lo que estoy haciendo y lo que me propongo hacer en el próximo cuatrienio, es por lo que este 25 de mayo espero y necesito su voto.

Óscar Iván Zuluaga

Centro Democrático

Vengo haciendo política hace más de 25 años. Soy hijo de la provincia con una carrera exitosa en los sectores público y privado. Me inicié como concejal y luego pasé a ser alcalde de mi pueblo, Pensilvania (Caldas). Tuve la oportunidad de presidir una empresa siderúrgica, ser senador, consejero presidencial y ministro de Hacienda, lo que me permitió configurar una visión general de lo que es la inversión y el empleo. Esta experiencia de vida, sumada al recorrido de año y medio que he venido haciendo por todo el país, me ha dado un panorama general de las necesidades de las regiones, del campo, de los colombianos con menores ingresos y de todas las familias en cada rincón del país.

Mi programa responde a cada una de las principales necesidades de los colombianos. Nuestro objetivo es mejorar el bienestar y la calidad de vida a través de los programas de cohesión social, confianza inversionista,

seguridad democrática, Estado austero y participación ciudadana, con los cuales podremos llegar a una paz digna, justa y sin impunidad.

Mi sueño es ser el presidente de la educación.

Con la educación logramos la movilidad social, fortalecemos la clase media en todo el territorio nacional y aprovechamos el bono demográfico poblacional. Solo educando a nuestros jóvenes vamos a fortalecer nuestro tejido social y edificar una sociedad cohesionada.

Enrique Peñalosa

Alianza Verde

Los invito a que voten por nosotros porque vamos a cambiar a Colombia. Vamos a tener un país más fértil para la realización de nuestros sueños. Gobernaremos dejando atrás los odios, haciendo la paz sin corrupción, cumpliéndoles a los campesinos, mejorando la seguridad, despolitizando la justicia, asegurando los derechos a la salud y la educación, protegiendo el medioambiente y generando empleo decente. Vamos a llegar al Gobierno libres de compromisos con las maquinarias de la política tradicional y donde nuestros únicos jefes serán ustedes los ciudadanos. Vamos a trabajar con gente buena, comprometida, proveniente de todas las regiones, tomando decisiones técnicas y no políticas. Hemos demostrado que producimos resultados, como hicimos en la Alcaldía, cuando en solo tres años transformamos a Bogotá.

Tenemos la capacidad y la experiencia para mejorar la vida de todos los colombianos, porque lo nuestro son los hechos, no las promesas.

Nosotros hacemos una política distinta, en las calles, con la gente, cara a cara, mostrando nuestra alma, sin firmar ningún tipo de compromiso con la politiquería; por eso, cuando estemos en el gobierno, NO tendremos que llegar a pagarle favores a nadie. El cambio está en nuestras manos.

Este 25 de mayo no se elige presidente, solo se eligen dos candidatos que pasarán a segunda vuelta. Los invito a votar alejados de los odios, de la corrupción y de los escándalos del presidente Juan Manuel Santos y del candidato Óscar Iván Zuluaga.

Eso es lo que representa nuestra Alianza Verde y ciudadana. Eso es lo que representa nuestra campaña.

Marta Lucía Ramírez

Partido Conservador

Los invito a votar por Marta Lucía Ramírez porque los colombianos merecemos un gobierno diferente, que derrote la corrupción y la política tradicional. Vengo de la clase media y por eso quiero un país para la gente donde tengamos educación y salud, donde la seguridad y la justicia vayan de la mano y trabajemos con dignidad, con igualdad, con oportunidades para las mujeres y los jóvenes. Hagamos la paz de verdad, construyendo juntos.

Soy una mujer de la clase media colombiana que entiende las aspiraciones y necesidades que hay en cada uno de los hogares colombianos. También porque quisiera ver algún día a un presidente que llegue por sus méritos y capacidades, que no dependa de palancas ni tampoco de maquinarias políticas. Me he preparado durante más de 35 años. Conozco el manejo de temas como la defensa, la seguridad, la economía y de todo el manejo del Estado y del sector privado. Muchas veces me han preguntado si una mujer es capaz de manejar la Presidencia de Colombia. Durante este año y medio, en mi recorrido por el país, he visto a muchas mujeres que aspiran a que una de ellas, como yo, las represente y luche por sus necesidades. Necesitamos un Estado que les dé a las mujeres las posibilidades de capacitarse y acceder al trabajo.

Clara López Obregón

Polo - Unión Patriótica

Colombia necesita y sueña con un gran cambio. Un cambio para crecer, proyectarse y consolidar su desarrollo. Un cambio que promueva la inclusión, la equidad y la histórica y soñada paz. Un cambio que conquiste el desarrollo económico con pleno empleo y oportunidades para todos y todas. Un cambio que conquiste la justicia social, que garantice el acceso universal y oportuno a servicios de salud de alta calidad, con educación gratuita y de calidad en todos los niveles hasta el universitario. Un cambio que enfrente y transforme los problemas estructurales del campo colombiano y coseche prosperidad, bienestar y felicidad para los hombres y mujeres del campo. Un cambio que propicie la reindustrialización del país.

Nuestra propuesta de cambio será serena, democrática, respetuosa de la Constitución y de la ley y de sus procedimientos, fundado en el diálogo y la búsqueda de consensos con todos los sectores y grupos de interés. Nuestra propuesta de cambio tiene un compromiso con la paz y la seguridad ciudadana. Solamente su voto puede garantizar los cambios que el país necesita y los cambios que siempre soñamos. Mi compromiso de vida es que Colombia haga un gran cambio; orientar a Colombia por un buen camino.

POLÍTICA