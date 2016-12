En una jornada marcada por la abstención, que llegó al 82 por ciento, el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, fue el ganador de las elecciones presidenciales entre los colombianos que viven en el exterior al conseguir el 41,26 por ciento de la votación, es decir, 41.333 sufragios.

Le siguieron Juan Manuel Santos, con el 25,05 por ciento (25.097 votos); Enrique Peñalosa, 13,98 por ciento (14.005 votos); Clara López, 9,95 por ciento (9.970 votos), y Marta Lucía Ramírez, 5,32 por ciento (5.333 sufragios).

Zuluaga se llevó el primer lugar en Estados Unidos, donde se encuentra la mayor cantidad de electores colombianos. Obtuvo el 58,54 por ciento, con 19.261 votos. En ese país, en el que solo votó el 18 por ciento de los potenciales sufragantes, la participación se habría reducido por el Memorial Weekend, el puente en el que más personas salen de paseo en EE. UU.

En España, con una abstención de más del 90 por ciento, Zuluaga también resultó ganador con el 30,37 por ciento, es decir, 2.327 votos.

Santos encabezó las elecciones en Venezuela, otro de los países que le ponen una importante cuota electoral a Colombia. Consiguió el 46,83 por ciento, con 13.111 votos.

Estas fueron las primeras elecciones presidenciales en las que los colombianos en el exterior tuvieron una semana para ejercer su derecho al voto. Comenzaron el lunes pasado y terminaron ayer. El balance, sin embargo, es “bastante amargo”, le dijo a este diario Álvaro Calderón, director de asuntos consulares de la Cancillería.

En el 2010, sostuvo, votaron unas 150.000 personas en el exterior, y este año solo asistieron a las urnas unos 100.000 votantes, de los 559.952 que estaban inscritos. “El abstencionismo es mucho más alto. La gente no se vio estimulada por la ley. Me parece que el Congreso debería hacer un análisis profundo de si las votaciones fuera del país sí deben durar una semana completa, porque el objetivo no se logró”.

En cuanto a sorpresas de los resultados, llamó la atención la cantidad de votantes que tuvo Peñalosa en Inglaterra, con 501 votos; Australia, con 459, y Chile, con 325. Y Clara López en Argentina, con 884 sufragios; Francia, con 600, y Brasil, con 269.

EL TIEMPO