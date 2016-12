El debate por la Presidencia de la República tuvo este jueves nuevos episodios de corte judicial: la campaña del presidente-candidato, Juan Manuel Santos, anunció que llevará al expresidente Álvaro Uribe ante los tribunales para que responda penalmente por los delitos de injuria y calumnia.

La demanda contra Uribe se decidió luego de que este aseguró en La W, que el estratega J. J. Rendón entregó 2 millones de dólares a la campaña presidencial de Santos de 2010, para subsanar problemas de caja.

“Regalar dos millones de dólares cuando se ha recibido un soborno de 12 millones de dólares no se siente (…). Yo no hago conjeturas, si eso fuera creación de mi mente no lo habría dicho”, dijo Uribe a la estación de radio, tras advertir que solo revelará a la Fiscalía los nombres de las personas que le entregaron esa versión.

También aseguró que las campañas de Santos de 2010 y la actual no respetaron los topes de financiación establecidos por la ley.

Las acusaciones del exmandatario, que apoyó en todo caso la elección de Santos en 2010, fueron respondidas por el gerente de la campaña santista, Roberto Prieto, y por un grupo de dirigentes políticos defensores de la reelección.

“He dado poder a nuestros abogados para que denuncien penalmente al senador electo Álvaro Uribe por el delito de injuria y por el delito de calumnia, por sostener en algunos medios de comunicación hechos falsos que constituyen difamación”, preciso Prieto, en una breve declaración.

Casi al mismo tiempo los jefes de los partidos de la Unidad Nacional: Simón Gaviria (liberal), Sergio Díaz Granados (de ‘la U’) y Carlos Fernando Galán (de Cambio Radical); los presidentes del Congreso Juan Fernando Cristo y Hernán Penagos, y el senador Armando Benedetti, a través de una comunicación pública calificaron las acusaciones de Uribe como una “delirante calumnia”.

A través de una carta enviada al candidato Óscar Iván Zuluaga, los dirigentes santistas dijeron que Uribe solo busca “empañar el buen nombre” de Santos, “lo cual rechazamos con vehemencia”.

“Desafiamos al senador Álvaro Uribe Vélez a hacer públicas las supuestas pruebas y hacemos un respetuoso llamado al señor Fiscal General (Eduardo Montealegre) para que cite al senador Uribe y conocer esta evidencia”, añade la carta.

Desde Miami, Rendón le dijo a la revista 'Semana' que espera que Uribe pueda probar lo dicho.

El expresidente Andrés Pastrana, también opositor de Santos, pidió al mandatario que explique “qué pasó” con los supuestos dineros que las mafias habrían dado a asesores suyos.

Santos rehusó entrar en el debate puntual y se limitó a hacer un llamado general a la tranquilidad. Desde Vigía del Fuerte (Antioquia), adonde asistió a un evento como Presidente, dijo: “Quiero dejar la guerra atrás, soñamos con la paz, no más odios, no más guerras sucias, no más venganza”.

Fiscalía cita a Luis Alfonso Hoyos, excoordinador de campaña uribista

El coordinador de campaña de Óscar Iván Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, fue llamado por la Fiscalía a entrevista para que explique sus vínculos con el ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda, señalado por el ente acusador de intentar afectar el proceso de paz. Los investigadores preparan otras seis citaciones contra personas que tendrían relación con Sepúlveda y sus actividades.

REDACCIÓN POLÍTICA