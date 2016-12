El debate de los candidatos presidenciales, organizado por El TIEMPO Casa Editorial y La W Radio, se hizo este lunes a partir de las 9 de la noche. El encuentro de los candidatos, moderado por Roberto Pombo, director de este diario, se transmitió por CityTv, EL TIEMPO Televisión y se pudo ver por las plataformas web de este diario. Además, todo el debate y sus detalles se pueden escuchar en La W Radio. (Vea las imágenes del debate)

En esta ocasión, gracias a la alianza con Google, todos aquellos que se desplazaron a sus hogares o se encuentraron en otras actividades pudieron verlo en sus dispositivos móviles como tabletas y 'smartphones' -sin importar el sistema operativo- por medio del canal de Youtube de EL TIEMPO.

El primer tema en el debate presidencial se basó en el punto de por qué se debe votar por la reelección de Juan Manuel Santos. “Porque queremos cambiar la cultura del todo vale, del atajo, a una cultura de un país unido, incluyente, donde la prosperidad se reparta por igual para todo el mundo”, dijo el presidente-candidato.

Ante esto, Zuluaga dijo que su contendor “se comprometió con los colombianos a seguir unas políticas y en estos cuatro años engañó a millones de colombianos. Se hizo elegir con unas ideas para gobernar con otras”.

Santos le respondió: “El doctor Óscar Iván se equivoca. Nosotros dimos de baja a ‘Alfonso Cano’, al ‘Mono Jojoy’ y la confianza inversionista está en el punto más alta”.

Santos agregó: “Él es amigo de continuar esta guerra sinfín”. El candidato uribista respondió que siempre ha tenido un talante social y que, en la crisis, no sacrificó los temas sociales. “Represento un a un hombre de palabra”, agregó Zuluaga.

La paz

El segundo tema fue la paz. “Hay una diferencia abismal de lo que dice el candidato Zuluaga y lo que digo yo. Si no reconoce que hay conflicto armado, este no se puede solucionar. Él lo que está diciendo es que las Farc se deben someter a la justicia y punto. Yo propongo un proceso de paz reconociendo a las víctimas”.

“Eso no es cierto”, señaló el candidato Zuluaga. “La justicia es la base para que haya justicia, verdad y reparación de las víctimas”. Ante esto, Santos dijo que en el proceso de paz con los paramilitares a “los victimarios los perdonaron y cuando empezaron a hablar de verdad, los extraditaron. La extrema derecha no quiere conocer la verdad”.

Zuluaga agregó que están negociando la paz cuando “las Farc siguen reclutando niños”. Y defendió el proceso con los paramilitares: “Por la Ley de Justicia están pagando cárcel. Lo que queremos es una paz, pero basada en la justicia”. Además, dijo que, cuando Santos era el Ministro de Defensa defendió ese proceso de desmovilización.

Santos recalcó que él era el ministro de Hacienda cuando fueron los paramilitares al Congreso. “A mí no me haga comentarios malintencionados. No se vaya a lavar las manos frente al país. Usted se eligió con unas ideas. Sea coherente”, dijo Zuluaga.

El candidato uribista dijo que no quería ver a ‘Timochenko’ en el Congreso. “Dígales a los colombianos que si quiere que 'Timochenko' vaya al Congreso. Lo que él quiere es impunidad”, agregó el candidato uribista.

“Deje de decir mentiras”, contestó Santos. “Deje de decir que queremos una paz con impunidad. Eso no es cierto porque no puede haber impunidad”, insistió.

Economía

El segundo bloque del debate se abrió con el tema de la economía. Santos dijo que cuando llegó al Gobierno había un hueco de 19 billones de pesos y dijo que el Gobierno encontró una tasa alta de desempleo. Santos le preguntó a Zuluaga: “¿Por qué no repararon a las víctimas en su administración?”.

Zuluaga respondió: “No es cierto. Me toca desmentirlo. No sacrifiqué la inversión para los pobres. Ahora usted se lava las manos”.

Santos le dijo que Zuluaga que ha referido “cifras falsas” y le pidió que se calmara. Y agregó: “Sabe por qué me defraudé de usted, porque encontramos un sector de salud quebrado y corrupto”.

Zuluaga le contestó: “¿Entonces por qué me propuso que fuera ministro de su Gobierno? Usted, que no ha podido convencer a los colombianos de ese país de la maravilla”.

La crisis del agro

En el tercer segmento del debate se habló sobre el tema de agro en el país. Zuluaga dijo que entiende la “angustia del campesinado”. “Si queremos la paz necesitamos un campo moderno. A mí me duele que se haya llamado a un para agrario. Este Gobierno no les genera credibilidad a los campesinos”.

Por su parte, Santos dijo que se tiene que invertir mucho más en el campo. “Modificamos la política. Antes se ayudaban a los grandes terratenientes, ahora a los pequeños campesinos. Los cafeteros nunca han recibido más ayudas que lo que se ha dado en mi Gobierno. Pusimos en marcha el censo agropecuario”.

Zuluaga señaló que los cafeteros tuvieron que acudir a un paro. “Eso no es un resultado”, dijo el candidato uribista. Santos contestó que el primer pacto para la prosperidad que se firmó fue con ese gremio. "Nunca los cafeteros han recibido tanta plata", dijo el presidente-candidato.

Santos recordó el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS) y reiteró que él ha beneficiado a los pequeños campesinos. “Lo veo muy agresivo, doctor Óscar Iván”, dijo Santos a lo que Zuluaga respondió: “Fui muy generoso en el pasado debate. Con usted no se puede ser respetuoso”.

Las Fuerzas Armadas

En el cuarto segmento del debate presidencial se dedica a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la realidad? ¿Están desmoralizadas?

“Están en el mejor momento de su historia. Ven el futuro con mucho optimismo. La paz es la victoria. Ellas entienden que no las vamos a debilitar, como están diciendo algunos. Ese tema no es objeto de discusión en La Habana”, dijo Santos.

Zuluaga dijo que quiere recuperar la confianza para que las Fuerzas Armadas puedan mejorar sus salarios y se debe recuperar el fuero militar. Además, prometió promover un proyecto de ley para que los militares condenados por temas que tengan que ver con el servicio sean excarcelados.

Educación

En el quinto segmento se trató el tema de la educación. "Tenemos una propuesta integral para que los maestros sean los héroes y todo colombiano quiera ser profesor", dijo Santos. Mientras que Zuluaga señaló: "En las pruebas Pisa en 2009 logramos uno de los grandes avances, en el 2012 quedamos en último lugar", dijo Zuluaga.

EL TIEMPO