Juan Manuel Santos, de la Unidad Nacional; Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático; Enrique Peñalosa, de la Alianza Verde; Marta Lucía Ramírez, del Partido Conservador, y Clara López, del Polo Democrático, participaron este jueves en el debate presidencial. (Vea el especial sobre elecciones y siga cómo están los candidatos en Twitter)

Los participantes estuvieron ubicados de la siguiente manera: Ramírez, Zuluaga, Santos, Peñalosa y López, y el debate fue moderado por Rodrigo Pardo, director de ‘Noticias RCN’, y preguntaron la directora de ‘La FM’, Vicky Dávila; la editora de la revista ‘Semana’, Luz María Sierra, y la directora de ‘RCN La Radio’, Yolanda Ruiz. (Siga acá el minuto a minuto del debate)

Durante un poco más de hora y media, los cinco candidatos hablaron sobre las denuncias que se han hecho en las últimas semanas entre las campañas de Santos y de Zuluaga. Hubo pullas entre esos dos candidatos, al punto que el aspirante uribista le pidió respeto al Presidente.

Al finalizar el debate, y ante la solicitud de la periodista Dávila de que Zuluaga y Santos hicieran las paces, habilidosamente el Presidente se quitó el 'pin' de la paloma de la paz que tenía en su solapa y se la entregó a su contrincante. Zuluaga, un tanto desconcertado, dudó, pero después le tendió la mano.

Hacker y dineros, los temas del debate

El debate comenzó a las 7 de la noche de este jueves. El primer bloque se centró, prácticamente, en tres temas: el video del 'hacker' con Zuluaga, la denuncia del expresidente Uribe sobre los supuestos narcodineros que entraron a la campaña de Santos entre el 2010 y el 2011 y el apoyo de Petro a la campaña Santistas.

Sobre el tema del video del 'hacker', Zuluaga dijo que “es un atentado a la democracia”. Reiteró: “Ese video es una trampa y es ilegal” y agregó que hay una suplantación de voces. “Siempre he actuado en la legalidad. El video es para afectar mi campaña”, añadió.

El presidente-candidato Santos también le preguntó a Zuluaga sobre el video: ¿Por qué no le dice la verdad al país?”, le dijo el Jefe de Estado. Él respondió: “Usted no le ha dado la cara al país. Es el primer debate al que viene. No ha explicado los 12 millones de dólares. Usted no le ha dado claridad al país”.

La editora de ‘Semana’ le preguntó al presidente Juan Manuel Santos sobre el supuesto ingreso de los 12 millones de dólares a la primera campaña de Santos.

“A mi campaña no ha entrado un solo peso del narcotráfico. El señor Uribe no ha mostrado las pruebas porque no existen”, dijo Santos. Ante la pregunta: ¿Mete las manos por J.J. Rendón y Germán Chica? El Presidente respondió: “Esos dos individuos dicen que no han recibido un peso. Y esto lo está investigando la Fiscalía. Emplazo a Uribe a decir dónde están las pruebas”.

‘¡Usted me respeta!’, Zuluaga a Santos

Después de esto, hubo el primer rifirrafe entre Santos y Zuluaga. El presidente dijo: “El expresidente me persigue desde el primer día porque no fui su títere. Y le auguro que usted tendrá muchos problemas”.

El candidato uribista le increpó: “¡Usted a mí me respeta! Soy Óscar Iván Zuluaga y tengo identidad propia”. Y Santos respondió: “Serénese. No aprenda las mañas de su jefe”.

El primer bloque del debate terminó en medio de un ambiente tenso, Clara López, la aspirante por el Polo, dijo que su “partido no se robó a Bogotá”.

Por su parte, a Peñalosa le preguntaron sobre la alianza que hicieron los Progresistas de Petro al candidato Santos. “El apoyo de Petro lo tiene Santos. Uribe me apoyó a la Alcaldía, pero él nunca me iba a dar órdenes. Lo que me preocupa es la relación de Zuluaga con Uribe, porque me preocupa que llegue a la Presidencia alguien que obedezca órdenes de un tercero muy distinto a los ciudadanos”.

Proceso de paz, según los candidatos

El segundo bloque comenzó sobre las 7:30 de la noche. López tuvo la palabra y dijo que le pondría una fecha fija para terminar el proceso de paz. Así mismo, llevará a la mesa a una mujer y a un representante de las víctimas.

Después, Peñalosa aseguró que Santos ha “usado políticamente” el proceso de paz con fines electorales. También criticó la posición de Zuluaga de poner sobre la mesa la terminación del proceso.

“Respaldamos la negociación en La Habana, pero lamentamos la politización del proceso. Tampoco me parece ético las campañas multimillonarios defendiendo el proceso en plena campaña”, dijo.

Santos defendió el proceso. Dijo que en los diálogos hay dos mujeres y que “es una buena noticia” lo que pasó el viernes pasado cuando se logró el punto del narcotráfico.

Zuluaga dijo que las Farc son el principal cartel del mundo. “Para avanzar con las Farc ellos deben hacer un cese del fuego permanente”. Insistió en que en el proceso de paz hay impunidad.

Por su parte, Marta Lucía Ramírez coincidió en que se seguirá con la paz si las Farc cesan el reclutamiento de niños y los actos contra la población civil.

Ramírez dijo que hay que delimitar los límites de los páramos para definir exactamente dónde se puede hacer explotación minera. “La minería debe ser sostenible”, mientras que López anunció que la gran minería no se podrá hacer en zonas que afecten los ecosistemas. De igual manera, la aspirante por el Polo aseguró que se deben hacer consultas a las comunidades.

Medio ambiente y minería

Peñalosa aseguró que por encima de la minería está el medio ambiente. Siempre que hay un conflicto entre medio ambiente y minería, prima el medio ambiente. "Es sagrado. Siempre que haya un conflicto, prima el cuidado por el medio ambiente sobre la minería", dijo el candidato..

Sobre esto, Santos dijo que lo que hay atacar es la minería ilegal y recordó la multa que le impusieron a Drummond por el derrame de carbón en Santa Marta.

Zuluaga, por su parte, dijo que hay que formalizar la minería artesanal y, sobre la ilegal, anunció que creará un bloque de búsqueda “para desmontar la minería criminal”.

Ramírez dijo que hay que delimitar los límites de los páramos para definir exactamente dónde se puede hacer explotación minera. “La minería debe ser sostenible” y dijo que lo que hay que atacar es la corrupción.

Por su parte, López anunció que la gran minería no se podrá hacer en zonas que afecten los ecosistemas. De igual manera, la aspirante por el Polo aseguró que se deben hacer consultas a las comunidades.

La posición sobre Venezuela

El tercer bloque comenzó sobre las 8 de la noche. Pardo preguntó sobre la posición hacia Venezuela.

Zuluaga dice que ese país alberga “terroristas colombianos” y agregó: “No voy a tener un silencio cómplice con Venezuela”.

Sobre este mismo tema, Santos dijo que hace cuatro años estábamos al borde de la guerra con Venezuela. “Hemos ejercido una diplomacia con prudencia y con firmeza y eso ha dado resultados”.

Peñalosa dice que se “necesitan las mejores relaciones con Venezuela”. Y López dijo que coincide con el actual Gobierno de propiciar un diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano.

Marta Lucía Ramírez, por su parte, dijo que Venezuela debe cumplir la carta del Sistema Interamericano que representa la Organización de Estados Americanos y cuestionó la intermediación de la Canciller en los diálogos entre la oposición y el Gobierno para bajarle el tono de la protesta en ese país.

La reforma de la justicia

En el tercer bloque también se habló sobre la reforma de la justicia. Peñalosa dijo que hay que construir cárceles.

López, por su parte, dijo que “no se hace absolutamente nada para combatir la impunidad” y se comprometió a no tocar la figura de la tutela. También, señaló que se deben hacer audiencias públicas para la elección de magistrados de las altas cortes.

Ramírez criticó al actual gobierno por no haber sacado una reforma de la justicia. “Es fundamental, así como lo es la reforma a la educación. Es lamentable que la justicia no es prioridad para ese gobierno”, dijo la conservadora.

Zuluaga propone hacer que “la justicia esté cerca del ciudadano”. De igual manera, atacará la reincidencia para evitar el hacinamiento.

Santos señaló que se revivió el Ministerio de Justicia. De igual manera, dijo que hubo reformas de los códigos. “Todos los candidatos tienen los elementos de la reforma de la justicia que teníamos”, dijo el Presidente. Santos, además, anunció que volverá a presentar la reforma de la justicia. Quitarle la función nominadora de los magistrados.

Al finalizar el debate, y cuando los periodistas hicieron preguntas para respuestas rápidas, a de si había traicionado a Uribe, Santos dijo: "No. Yo traicioné la corrupción, las chuzadas y el amiguismo con el paramilitarismo".

EL TIEMPO