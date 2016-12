Un par de roces entre Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga le pusieron anoche la pimienta al primer debate televisado entre los candidatos a la Presidencia (realizado por RCN y la revista Semana), el cual, en todo caso, transcurrió en calma y permitió que los cinco aspirantes hicieran énfasis en sus propuestas. (Lea también: Vea las imágenes del debate presidencial)

Por sorteo, Santos y Zuluaga quedaron juntos, en el centro de la mesa, lo que llamó mucho más la atención, pues era inevitable que casi se tocaran. (Vea cuáles fueron las pullas del debate presidencial)

Los dos han estado en el centro del debate electoral, no solo por liderar la intención de voto, según las encuestas en las últimas semanas, sino por las acusaciones recíprocas salidas de sus campañas y por toda la historia política que los envuelve, pues hace apenas cuatro años trabajaban del mismo lado: el uribismo. (Lea la crónica del debate presidencial)

El momento más caliente de la confrontación llegó muy rápido. Habían pasado apenas unos minutos de debate cuando Zuluaga admitió que había cometido una “imprecisión” sobre su visita a la oficina del hacker Andrés Sepúlveda. Santos, entonces, le lanzó un reclamo directo: “¿Por qué no le dice de una vez la verdad al país, por qué sigue tratando de evadir la verdad? La verdad no tiene memoria, usted debería recordar esas reuniones”. (Reviva el minuto a minuto del debate)

Zuluaga reaccionó en tono fuerte frente a su vecino de puesto. “Está mal informado. No he negado las visitas, las que tuvimos en nuestras oficinas; ya le expliqué al país, con toda la nobleza y con toda la certeza, que cometí una imprecisión. Distinto de usted, que no le ha dado la cara al país”. Santos apenas lo miraba con cierta sorpresa.

Zuluaga recibió de Santos un prendedor en el cierre del debate. Fuera de cámaras no se despidieron. Carlos Ortega / EL TIEMPO

El candidato de Centro Democrático prosiguió y sacó a relucir el supuesto ofrecimiento, por parte de narcos, de 12 millones de dólares a dos asesores de la pasada campaña de Santos, con el fin de tramitar una propuesta de entrega, que el Gobierno nunca consideró viable.

“Usted no le ha explicado al país los 12 millones de dólares, no le ha dado una sola claridad sobre eso al país. Yo les estoy poniendo la cara; acá todos me están preguntando y no tengo nada que ocultar”, dijo Zuluaga.

El rigor en el uso del tiempo acordado puso fin a su exaltación y los periodistas le dieron la palabra a otro de los candidatos.

La confrontación Santos-Zuluaga parecía ocurrir como se presumía en el libreto. El Presidente no estaba dispuesto a dejar pasar por alto las acusaciones de Zuluaga y del expresidente Álvaro Uribe y había tomado la iniciativa para rechazar los señalamientos sin pruebas. Y por motivo de Uribe llegó el segundo choque. Cuando le preguntaron a Enrique Peñalosa por su amistad con el hoy senador, una réplica de Santos enojó a Zuluaga. (Lea también: Lo que no se vio en TV del cara a cara)

“Doctor Óscar Iván Zuluaga, le diría que a mí me persiguió el expresidente Uribe desde el primer día, porque no fui precisamente su títere –dijo Santos–. Ese fue el motivo por el cual desde el primer día me ha venido atacando de forma implacable. De manera que le auguro buenos deseos, porque ahí usted va a tener dificultades muy grandes”.

Zuluaga repuso airado: “Usted, a mí me respeta... usted no me puede venir aquí a decir eso; usted fue compañero mío y fuimos del mismo gobierno; a mí me respeta, esto es un debate de ideas y yo no voy a aceptar que se me irrespete. No por el hecho de ser Presidente puede hacerlo. Yo soy Óscar Iván Zuluaga y tengo mi identidad propia”.

De nuevo, el riguroso manejo del tiempo de las intervenciones puso fin a la confrontación. De la hora y media del debate, solo unos pocos minutos estuvieron marcados por este hecho que, de todas maneras, se veía venir.

Aunque la mayor parte del tiempo estuvo destinado a que los candidatos expusieran sus propuestas, hubo momentos en que todos tuvieron críticas para cada uno de sus contendores. Ninguno se salvó de los reparos.

La paz, las relaciones con Venezuela, la explotación minera, las reformas de la justicia, la salud y la educación fueron los platos fuertes de esta primera confrontación. La segunda será hoy, en el canal Caracol, a las 9 de la noche.



