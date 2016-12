La búsqueda de la paz se convirtió en el tema principal del segundo debate entre los candidatos presidenciales antes de primera vuelta, realizado anoche por el Canal Caracol. (Lea también: La tensión del debate fue detrás de cámaras)

Los cinco aspirantes a dirigir los destinos del país los próximos cuatro años se detuvieron en este asunto con especial detalle y explicaron lo que sus gobiernos harían para poner fin al conflicto.

Un indicador de la importancia que revistió esta discusión fue que el candidato-presidente, Juan Manuel Santos, recibió réplicas de todos sus competidores en el momento de abordarla.

La metodología acordada para el debate, que en algún momento amenazó con generar confusión entre los participantes, facilitó al final que los candidatos no entraran en roces de tipo personal.

Sorprendió el hecho de que Santos, que como sus competidores tenía derecho a dos réplicas durante el programa, hizo uso de ellas para agradecer a Clara López y a Enrique Peñalosa su apoyo al proceso de paz.

Defensa de la paz

Santos defendió de manera enfática los avances logrados en La Habana, desde el comienzo de su mandato. Admitió que solo “rompería el proceso si en la contraparte no veo voluntad para llegar al final del conflicto”.

Aunque Enrique Peñalosa, de Alianza Verde, reiteró que mantendrá el proceso como va, también contempló la posibilidad de pararse de la mesa de las conversaciones si siente que las Farc no tienen compromiso para poner fin al conflicto.

Peñalosa dijo que al mismo tiempo que seguirá los diálogos, le dará a la guerrilla “con todo” militarmente.

Clara López, del Polo y la Unión Patriótica, insistió en que no negociará en medio del conflicto y que establecerá con la insurgencia un cronograma concreto para llegar a un acuerdo definitivo.

La conservadora Marta Lucía Ramírez dijo que condicionará la continuación de las conversaciones a que la guerrilla deje de reclutar niños y a cesar toda acción militar contra civiles.

Zuluaga, del Centro Democrático, dijo que para continuar el proceso exigirá el fin de los ataques de la guerrilla y que su cumplimiento sea verificable.

Venezuela

Las relaciones con Venezuela fueron el otro aspecto más llamativo de la discusión entre los presidenciables de 2014.

Y, como en el tema de la paz, la mayor distancia con las acciones del gobierno de Santos las planteó el candidato uribista.

“Como Presidente no tendré un silencio cómplice con Venezuela, si no se respetan los valores y principios democráticos, que son la base de cualquier sociedad –dijo Zuluaga–. Tampoco aceptaré que el terrorismo siga tranquilo en Venezuela y no ocurra nada ni se le exija nada al Gobierno”.

Clara López y Enrique Peñalosa, más moderados, se expresaron a favor de mantener las mejores relaciones posibles con el país vecino.

“Coincido con el actual Gobierno (de Colombia) al haber propiciado a través de Unasur un diálogo constructivo entre la oposición y el Gobierno de Venezuela, y por ello me parece que se ha actuado dentro del marco de una política seria de buena vecindad”, dijo la candidata de la izquierda.

“Por supuesto que podemos pronunciarnos con respeto y sin que haya intervención sobre lo que es un claro deterioro de algunas de las garantías democráticas que se presentan en Venezuela”, anotó Peñalosa.

Marta Lucía Ramírez, en cambio, se declaró en abierta oposición a los esfuerzos de Santos por facilitar el diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición. “No estoy de acuerdo con que en el actual Gobierno esté participando de un diálogo que lo único que ha hecho es bajar el ruido internacional sobre la matanza de estudiantes en Venezuela”, dijo.

Con este debate televisado anoche llega a su fin la controversia entre los candidatos presidenciales que aspiran a regir los destinos de Colombia los próximos cuatro años. La última palabra la tendrán mañana los ciudadanos en las urnas.

Frases destacadas del debate

“Mi gobierno fue el que aprobó el estatuto contra la corrupción más fuerte. Destapamos la corrupción que descubrimos en la salud y hemos ahorrado dos millones y medio de pesos adicionales. También descubrimos los niños fantasmas y con eso hemos ahorrado dos millones y medio de pesos adicionales”.

Juan Manuel Santos

Candidato de la Unidad Nacional

“He sido víctima de una infiltración, lo que no tiene antecedentes en una campaña presidencial. Las actuaciones de la Fiscalía son un grave precedente en materia de politización de la justicia. La justicia es el pilar de una democracia. Una denuncia que presentamos hace 36 horas ha sido descalificada, lo que significa una negación a nuestro derecho a la defensa”.

Óscar Iván Zuluaga

Candidato del Centro Democrático

“He recorrido muchas veces el país y es terrible la cantidad de extorsiones, con un agravante: están matando muchas veces a los hijos de aquellas personas que no las pagan. Teniendo claro el mapa de los delitos, vamos a tener inteligencia y prevención. Es muy importante que los jóvenes estén ocupados y retirar esa materia prima de la criminalidad”.

Marta Lucía Ramírez

Candidata del Partido Conservador

“En cuanto a la educación superior, es muy lamentable que la administración del candidato Santos no haya sacado adelante una reforma de la educación que era indispensable, a la Ley 30, para poder canalizar más recursos para la educación pública superior, y en particular para hacer una distribución más equitativa a las universidades regionales”.

Enrique Peñalosa

Candidato de Alianza Verde

“Colombia se ha acostumbrado a darles el mismo tratamiento a los temas de inseguridad que surgen del conflicto y a los que son del delito duro, del crimen organizado. Planteamos la necesidad de una mano inteligente tendida con el conflicto social, con oportunidades para los jóvenes, con educación, pero desde luego fuerte con las bandas criminales”.

Clara López Obregón

Candidata del Polo-UP

EL TIEMPO