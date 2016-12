"Querida mamá:

En este Día de la Madre te pienso, como todos los días de mi vida, y le doy gracias a Dios por los valores que me inculcaste.

Mamá, tú sabes que la inmensa mayoría de los colombianos no hemos conocido un solo día de paz. Me parece increíble que llevemos tantos años de guerra y que no hayamos sido capaces de salir de ella; hoy más que nunca, cuando estamos tan cerca de lograrlo, te pido que me ayudes para que tus nietos y bisnietos, y los hijos de quienes vivimos en esta Nación, tengan la dicha de crecer, de estudiar, de trabajar y de formar una familia en el país que sueño, un país sin miedo, sin guerra y en PAZ.

Yo sé que tú también quieres La Paz para Colombia, no sólo por mí, sino por los millones de niños y jóvenes que merecen vivir lo que nosotros no vivimos. Yo no quiero que más madres entierren a sus hijos por una absurda guerra. Ojalá que la paz sea el regalo que pueda darte y que podamos dar pronto a las madres de Colombia!

Te quiero mucho, te pido la bendición y que me ilumines y me protejas siempre.

Juan Manuel Santos".