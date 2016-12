La mayoría de congresistas del Partido Conservador sigue sin resolver a quién apoyará formalmente en la primera vuelta presidencial, que se realizará el 25 de mayo.

Este miércoles, en un nuevo intento para tomar una decisión, el grupo de legisladores se reunió durante más de tres horas en la primera vicepresidencia del Senado, pero al final del encuentro tampoco hubo humo blanco.

El senador Carlos Barriga, vocero del conjunto de congresistas, afirmó que se determinó “pedirle al Directorio Nacional que se reúna el día lunes (...) para que deje en libertad a la bancada que hoy no apoya a la doctora Marta Lucía (Ramírez, aspirante conservadora) y que quiere a acompañar a un candidato diferente”.

Los apoyos en esa colectividad se mueven entre la candidata Ramírez y el presidente-candidato, Juan Manuel Santos.

Un grupo mayoritario se inclina por la segunda posibilidad, pero su principal preocupación son las demandas que puedan venir por posible doble militancia.

Ese grupo apoyó, incluso, una impugnación presentada al Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la Convención en la que fue elegida la exministra como aspirante presidencial, pero la respuesta del tribunal electoral parece no haber arrojado la “claridad” necesaria para que se lanzara públicamente a acompañar al Presidente-candidato.

El senador Roberto Gerlein, defensor de la reelección, afirmó que “la bancada quiere que haya suficiente claridad en el documento (del Consejo Electoral) para que no haya una situación de doble militancia”.

Y Barriga agregó que, si no apoyan a Marta Lucía Ramírez, “muy seguramente existirán las demandas y es lo que queremos evitar”.

“Este número importante de parlamentarios está esperando que la dirección conservadora se reúna el lunes y los deje en libertad”, agregó Barriga.

Arturo Yepes, senador conservador, afirmó que la “amenaza pública del expresidente Andrés Pastrana en el sentido de demandar por pérdida de investidura a los congresistas que estuvieran en la campaña del presidente Santos pudo más que los pronunciamientos del Consejo Electoral”.

“Nadie quiere poner en riesgo su credencial. (...). No sé si oficialmente manifiesten que estarán con Marta Lucía Ramírez, pero no van a proclamar un apoyo a nadie distinto a ella. Los que no tengan la intención de acompañarla seguramente se quedarán callados”, afirmó el senador caldense.

Las dudas de este grupo de legisladores ‘azules’ surgieron luego de dos pronunciamientos del Consejo Electoral sobre la impugnación de la Convención Nacional, presentada por el abogado y exmagistrado de ese tribunal electoral Guillermo Reyes.

Lo que dijo el CNE

Hace dos semanas, el CNE determinó “no acceder” a la impugnación solicitada, pero también dijo que, para que los efectos jurídicos de esa reunión tuvieran “plenitud”, la “dirección nacional” de ese partido debería expedir una certificación de la transparencia de la elección de Ramírez.

Esta decisión fue reiterada el pasado martes y se aclaró que el que debía expedir el documento era el Directorio y no el director de esa organización política.

Estas dos manifestaciones son las que no producen la suficiente “claridad” para los congresistas ‘azules’ y por ello pidieron una reunión del Directorio Nacional para que los deje en libertad de apoyar una opción diferente de Ramírez.

Sin embargo, la primera vuelta presidencial será el próximo 25 de mayo y es poco probable que de aquí a esa fecha sea citada la máxima instancia conservadora.

POLÍTICA