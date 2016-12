Si bien está de acuerdo con lograr el fin del conflicto armado a través del diálogo, Camilo Gómez, excomisionado de Paz y fórmula vicepresidencial de la conservadora Marta Lucía Ramírez, aseguró que el gran problema del proceso de La Habana es que el país desconoce lo que se está negociando con las Farc.

Pero, además, dijo que hay que enfilar todas las baterías estatales para combatir la corrupción.

¿Cuál es su papel en la campaña conservadora?

Estoy enfocado en temas de justicia, lucha contra la corrupción y paz. Claro que la obsesión por la lucha contra la corrupción es total. Si no logramos darle una batalla campal, nos va a devorar. La corrupción es un problema peor que el narcotráfico y se ha vuelto el peor cáncer de Colombia.

¿Y qué propone?

Todos hablan de corrupción, pero nadie le mete el hombro. Un ladrón le roba a una persona, pero un corrupto les roba a todos los colombianos. Debe haber control social sobre la ejecución contractual pública, pero también más transparencia en el sector privado. Además, se debe fortalecer la prevención y la educación.

¿Cuál es la propuesta para que los servidores públicos presenten su declaración de renta antes y después de estar en el cargo?

Que la presenten los servidores públicos y su núcleo familiar, porque dentro del esquema de transparencia hay que saber con qué patrimonio empieza y con cuál termina todo el círculo familiar. Se debe exigir la declaración de renta del servidor, del cónyuge y de los hijos.

¿Cómo garantizar que la corrupción no se propague?

No podemos dejar que los corruptos salgan de las cárceles. No puede haber casa por cárcel para los corruptos bajo ninguna circunstancia. También hay que crear un bloque de búsqueda contra los corruptos y castigarlos con bloqueos bancarios, que se extienda, si es necesario, a los familiares. Hay que armar todo un esquema de control y de extinción de dominio mucho más fuerte.

Todo esto debería pasar por el Congreso...

El Congreso de la República, que es una de las instituciones más acusadas de corrupción, tendrá que demostrar que está a la altura de lo que el país necesita en el tema de la lucha contra la corrupción.

¿La bancada de congresistas conservadores se quedó con ustedes o se fue con la reelección de Santos?

La campaña de Marta Lucía Ramírez y Camilo Gómez está tomando un vuelo importante y tiene el respaldo del Partido Conservador. La campaña está avalada por el partido, inscrita por el partido y con el apoyo de mucha gente. Somos colombianos y queremos gobernar para Colombia, no solamente para un partido.

¿Cómo ve el proceso de paz con las Farc?

Las Farc nos critican porque no fuimos tan tontos como pensaban y dejamos las Fuerzas Militares totalmente sólidas para la paz o para la guerra. Además, no lo hicimos a espaldas de nadie. Y las Farc no quisieron hacer la paz. Se asustaron con la paz. En el proceso actual el país desconoce por completo qué se está discutiendo y negociando. Hay problemas.

¿Qué actitud va a tomar el Partido Conservador frente a la crisis de Bogotá?

Me aterra ver que el presidente Santos, después de 4 años de gobierno, se acordó de que Bogotá tenía problemas. La crisis es dramática en todos los campos; hay que darle la mano desde el Gobierno Nacional, no solo con promesas que no se van a cumplir, ni solo en campaña, sino con compromisos y proyectos reales y de fondo.

REDACCIÓN POLÍTICA