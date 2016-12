La paz, el Pacífico, la justicia y la corrupción serían los temas que manejaría Camilo Gómez, fórmula vicepresidencial de la candidata conservadora Marta Lucía Ramírez, en caso de que esa llave consiga la Presidencia.

Gómez le dijo a EL TIEMPO que, si Ramírez es elegida presidenta, él estará ocho días al mes despachando desde el Pacífico, donde el mayor de los problemas es la corrupción.

Si Marta Lucía Ramírez es presidenta, usted integraría el equipo de negociadores. ¿Qué cambiaría del proceso?

Todos queremos la paz, soy el primero en ello; casi que di mi vida por eso, pero no quiero una paz de espaldas a los colombianos. Lo primero que haremos será mostrarles a los ciudadanos lo que se está pactando.

¿Pero el exceso de publicidad no fue una de las razones para que el proceso de paz del Caguán, en el que usted participó, fracasara?

Uno no le puede echar la culpa a la transparencia, ya que esta no es la responsable de que no se hubiera firmado la paz. En ese momento no se logró porque las Farc se asustaron con la paz; de pronto no estaban listas, pensaban que el Ejército no se iba a fortalecer. Desde el primer día le dijimos a ‘Tirofijo’ que íbamos a hacer un Ejército para la paz o para la guerra, que él decidía, y las Farc decidieron que era para la guerra.

Una de sus labores sería ser un agente para el Pacífico, ¿cómo sería esto?

Al Pacífico colombiano lo hemos abandonado. Estaré ocho días del mes volcado al tema del Pacífico, y no será desde Bogotá, será allá.

¿Cuál es la necesidad más urgente que tiene el Pacífico?

El tema de la corrupción es muy fuerte. Parece increíble, pero en Buenaventura no se ha construido un acueducto por la corrupción, y lo mismo pasa con el hospital de Quibdó.

¿Cuál es la propuesta concreta para que la justicia funcione?

La justicia está politizada, la corrupción se coló por la justicia; ganan los mañosos, y eso no puede pasar. Los delincuentes y los ladrones ya no le tienen miedo a la justicia, y eso es muy grave. Tiene que haber todo un conjunto de medidas de corto y largo plazos. Hay que despolitizar la justicia, y para ello hay que parar esa puerta giratoria entre las cortes, aumentar las inhabilidades para un magistrado cuando termine su periodo y suprimir la edad de retiro forzoso.

¿Cómo abordarían el tema carcelario?

Hay que construir cárceles. Mientras los niveles de delincuencia sean altos, la solución no es sacar a los delincuentes de ellas. Las cárceles operadas por el sector privado existen en buena parte del mundo para la delincuencia de media o baja peligrosidad.

¿Siente que la figura de la Vicepresidencia ha sido útil o hay que hacerle reformas?

En todas las constituciones tiene que haber una figura que reemplace al presidente en caso de faltas temporales o definitivas, que ojalá nunca sucedan. Yo prefiero una elección democrática de una fórmula y no que se designe a dedo en el Congreso, por componendas políticas. No importa el nombre, lo que importa es qué funciones va a cumplir. Un vicepresidente sin funciones no tiene sentido.

Y en el caso suyo, ¿cuáles serían sus funciones?

Trabajar por la paz, por la justicia, por el Pacífico y, desde luego, en la lucha contra la corrupción.

¿Y la fórmula suya con Marta Lucía Ramírez sí cautivará a los colombianos?

A Marta Lucía Ramírez, muchas veces por ser mujer, le dicen: ‘¡Esa vieja qué va a llegar!’ Pero, ojo, es el momento de las mujeres, es el momento de que una mujer sea presidenta de Colombia.

POLÍTICA