Aída Avella fue la única candidata a la vicepresidencia que se presentó en el debate. La candidata a la Vicepresidencia por la alianza entre el Polo Democrático y la Unión Patriótica fue la única en llegar al debate de esta noche, convocado por la Misión de Observación Electoral y moderado por Judith Sarmiento. Germán Vargas, Isabel Segovia, Camilo Gómez y Carlos Holmes no se presentaron al encuentro.

"No me explico por qué mis compañeros no vinieron. Este era un espacio concertado por todos los partidos. Es una falta de respeto con los ciudadanos", afirmó Avella tras finalizar la transmisión. Por su parte, el Canal Institucional informó en su cuenta de Twitter que el debate vicepresidencial 'fue solicitado por los propios aspirantes, amparados en Ley 996 de 2005'.

Isabel Segovia contó que no asistió al encuentro porque le comunicaron que fue aplazado. La candidata acompañó a su fórmula Enrique Peñalosa al debate presidencial organizado por la alianza de medios entre Semana, La FM, Noticias RCN y RCN la radio.

Usuarios en redes sociales aplaudieron que Avella se hubiese quedado hasta el final de la transmisión. Por su parte, algunos criticaron que el evento se organizara el mismo día que el de la alianza de medios.

Los ejes temáticos abordados por la candidata de la alianza Polo - UP fueron justicia, inclusión social, política internacional, medio ambiente, mujeres en la política e infraestructura.

