Ante la polémica que se ha generado en torno a la alta votación que obtuvo en las elecciones para Congreso el pasado 9 de marzo, el senador de 'la U' Musa Besaile afirmó este miércoles que los resultados obtenidos son legítimos y que así se lo ha ratificado a las autoridades.

"No he cometido fraudes, no he comprado votos y el proceso electoral fue transparente, como lo han ratificado las autoridades competentes", precisó Besaile en una declaración que dio este miércoles desde el Congreso.

El 9 de marzo Besaile obtuvo 145.402 votos, lo que fue un aumento significativo en comparación con los sufragios alcanzados en 2010: 62.059.

"El hecho de ser de Córdoba, de ser de provincia, costeño y representar a la región Caribe, no es el motivo para la estigmatización de algunos sectores minoritarios de este país a través de los medios", precisó Besalie, quien agregó que "la opinión existe no solamente en el centro del país, sino también en toda la región Caribe existe opinión".

El congresistas, demás, afirmó que cada vez que un senador de la Costa Atlántica obtiene buenos resultados electorales comienza a ser estigmatizado por el origen de sus votos, mientras que, según dijo, si el caso se da en Bogotá es considerado un buen resultado de opinión.

"Este logro de las elecciones del 9 de marzo se lo debo a que la gente que creyó en Musa Besaile, a la recomposición de los poderes en la Costa, a que la prosperidad de este gobierno se ha visto", enfatizó Besalie.

