Sara Piedrahíta Lyons es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, quien, con apenas 25 años y su primera participación en política, logró en Córdoba 105.112 sufragios, la mayor votación del país para Cámara en una lista con voto preferente.

Asegura que logró esa votación debido a que centró su campaña en defender a los usuarios de los servicios públicos de su departamento. Ella, que aspiró con el aval de ‘la U’, es prima del gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus.

¿Por qué terminó metida en campaña?

No vengo de una clase política tradicional. La mía fue una propuesta que nació de personas jóvenes de mi departamento y, por supuesto, de algunos familiares.

¿Y cómo logró que la gente le creyera?

Logramos un posicionamiento grande y hoy en Córdoba me reconocen como la defensora de los usuarios de los servicios públicos.

¿Pero qué les ofreció en la pasada campaña?

Estuve dando a conocer las irregularidades que se registran con la prestación de muchos servicios públicos, sobre todo lo que tiene que ver con la energía, que es algo muy sensible en Córdoba.

¿Y cómo promovió el tema en la campaña?

Es que este es un tema que no solo caló en los estratos bajos. Así como se sobrefactura en los estratos 1 y 2, pues más platica es la que tienen que sacar los estratos 5 y 6.

¿Y eso generó todo ese apoyo?

Me sonó la flauta con el tema. Mucha gente dice en Córdoba que gran parte de mi votación, no toda, fue en contra de Electricaribe. Fue un voto de repudio a las irregularidades que vienen cometiendo estas empresas.

¿Quién fue su fórmula al Senado?

Martín Morales, quien repite curul por ‘la U’. También es de Córdoba

En Córdoba están dos de las mayores votaciones a Senado, pero también de las más cuestionadas: las de Musa Besaile y Bernardo Miguel Elías. ¿Qué opinión le merece esto?

Como cordobesa me parece injusto que, por el hecho de una alta votación, se pase a juzgar a un congresista. Uno ve casos en el resto del país donde, incluso, muchos senadores obtuvieron una votación mayor y no están siendo foco de estas investigaciones. No puede haber cuestionamientos a una persona por el simple hecho de tener una alta votación.

Pero usted, precisamente, es una de las altas votaciones de Córdoba...

De hecho, ya en los medios locales y nacionales han expresado sorpresa por mi alta votación. Incluso en Córdoba no la esperaban. Pero yo sí les digo: a mí que me esculquen, lo mío está claro. Ahí están muy a la vista los apoyos que recibí en mi campaña, al igual que mis libros contables.

Hay quienes aseguran que sus votos se los ayudó a conseguir su primo, el actual gobernador, Alejandro Lyons Muskus...

Él pudo incidir, pero en la votación que consiguió el partido de ‘la U’ en Córdoba, por su favorabilidad y su buena gestión, pero no en mi candidatura.

REDACCIÓN POLÍTICA