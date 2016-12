El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, aseguró el miércoles que no es posible que haya habido fraude en los comicios del domingo pasado, y menos que el Gobierno haya influido en las autoridades electorales para escamotear sus resultados.

¿Es posible que haya habido un fraude en las elecciones del domingo?

No es posible que en un preconteo, que son datos informativos preliminares, que carecen de valor jurídico, pueda haber fraude. Eso no tiene sentido. Además, porque es difícil manipular un proceso donde intervienen más de 20.000 personas.

¿El preconteo no vale?

Lo que vale es el escrutinio, que es donde se tienen que verificar los votos. Reclamar por el preconteo es buscar el ahogado río arriba.

¿Pero sí puede haber errores en el preconteo?

Eso lo realizan personas aparte de la Registraduria que usan técnicas como llamadas telefónicas para que los resultados salgan rápido. Sí, es susceptible de errores.

El expresidente Álvaro Uribe dijo que tiene perdidos 250.000 votos y que no le han incluido los que sacó en 7.971 mesas, ¿Es cierto?

En su comunicado hay dos supuestos que son falaces. El primero es pensar que un candidato debe tener votos en todas las mesas y el segundo, que los votos a obtener sean el resultado de una proyección que le sea favorable. Puede ser normal que un candidato no obtenga votos en 7.971 mesas.

¿Significa esto que la proyección que él hace está equivocada?

Estadísticamente puede tener un soporte, pero en lo electoral no se pueden hacer proyecciones lineales.

Otro reclamo es que la lista uribista iba adelante hasta cuando llegaron los votos de la Costa...

Pues sí, porque no en todas las mesas de la Costa obtuvo votos. De pronto ahí están las mesas en las que reclama los votos. Además, allí hubo sitios con el 80 por ciento de participación y parece que votaron, en su mayoría, por candidatos oriundos de esa región.

¿Está seguro de que no se le han quitado votos al Centro Democrático?

Seguro. Y en la eventualidad de que en el preconteo no le hayan anotado unos votos, en las actas de escrutinio le tendrán que aparecer.

¿Qué tanto cambian los resultados de un preconteo con el escrutinio?

Por mucho, el 0,5 por ciento.

La candidata Marta Lucía Ramírez asegura que el Gobierno manipuló a las autoridades electorales...

A esta Registraduría no la ha manipulado ningún gobierno.

Ella también pidió una veeduría de la OEA que haga presencia por más tiempo...

Me parece muy bien, estoy de acuerdo.

¿Por qué se quejan los candidatos?

Porque todo el que pierde busca generar un ruido para ver si encuentra unos votos que no están en las urnas.

¿Cree que hubo fraude en estas elecciones?

No, porque en el preconteo no puede haber fraude de ninguna dimensión, ni grande ni pequeño. No es posible que haya habido fraude.

REDACCIÓN POLÍTICA