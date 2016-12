Por las urnas

‘No he cometido fraudes ni comprado votos’: Musa Besaile

Frente a la polémica en torno a la alta votación obtenida en las elecciones legislativas del pasado 9 de marzo, el senador de ‘la U’ Musa Besaile aseguró este miércoles que su votación fue legítima. “No he cometido fraudes, no he comprado votos y el proceso electoral fue transparente, como lo han ratificado las autoridades competentes”, afirmó. Besaile pasó de 62.059 votos en el 2010 a 145.402 este año.

Ramírez dice que su aspiración no tiene obstáculos jurídicos

La aspirante presidencial conservadora Marta Lucía Ramírez aseguró ayer, tras la impugnación ante el Consejo Electoral de la convención que la eligió candidata, que ella jurídicamente no tiene “obstáculos”. Hoy, Ramírez visitará Buenaventura.

Progresistas definen si apoyan la candidatura de Peñalosa

Los Progresistas definirán hoy si apo- yan o no la candidatura presidencial de Enrique Peñalosa. De acuerdo con el senador electo Antonio Navarro, aunque no será el tema central, también discutirán sobre su futuro político. Este miércoles, la Alianza Verde manifestó su respaldo irrestricto a Peñalosa y ya empezaron a preparar su campaña.

REDACCIÓN POLÍTICA