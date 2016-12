¿Cómo va el escrutinio?

Va muy bien, las comisiones escrutadoras departamentales están trabajando en las capitales, aunque falta un porcentaje mínimo de las municipales, que este fin de semana ya deben estar totalmente culminados.

¿Y cuándo pueden terminar?

Las comisiones departamentales deben ir resolviendo las reclamaciones que faltaron en las municipales. Están trabajando bien y hasta ahora no hemos tenido quejas grandes. Todavía no se puede saber cuándo acabarán, pero eso no tiene una fecha límite. Esperamos terminar este mes.

¿Conocen de casos que le vayan a llegar al CNE?

No, porque las denuncias que presentan en un municipio las deben resolver allí o en el escrutinio departamental. Solo tendremos las apelaciones que lleguen de las comisiones departamentales.

¿Saben cuál es la principal queja que hay?

No, porque formalmente no nos ha llegado nada. Nosotros solo tenemos lo de Cámara en el exterior.

¿El escrutinio es el resultado final de las elecciones?

Es el resultado de las elecciones, es la ultima palabra. El preconteo es una información que se empieza a dar el mismo domingo, pero no es un documento oficial. El único documento electoral son los escrutinios.

¿Las dos candidatas de la izquierda pueden unirse?

Pueden unirse y escoger un candidato de coalición.

¿No podría sonar eso a doble militancia?

No hay doble militancia, eso está permitido.

