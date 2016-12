Jefes de varias bandas criminales de Medellín, paramilitares extraditados y hasta funcionarios públicos presos –como el exfiscal antimafia Camilo Bula– han sido escuchados en los últimos meses por la Corte Suprema de Justicia como parte de la evidencia para definirles la situación jurídica a congresistas con expedientes penales abiertos, quienes resultaron reelectos hace ocho días.

‘Parapolítica’, contratación ilegal, tráfico de influencias y conflicto de intereses hacen parte de las presuntas conductas que se investigan y que podrían cambiar la configuración del Congreso en caso de que prosperen.

En ese paquete aparecen los más votados en las pasadas elecciones, entre ellos Musa Besaile, senador cordobés que obtuvo la máxima votación del partido de ‘la U’: 145.402 sufragios. Su abogado, Ignacio Lions, aseguró que, desde 2007, la Corte le abrió una indagación por presuntos nexos con ‘paras’.

“Ya han pasado siete años y 35 testigos, entre ellos las congresistas condenadas Eleonora Pineda y Rocío Arias, alias ‘Diego Vecino’ y Salvatore Mancuso, sin que se haya producido una decisión”, dijo el penalista.

En el caso de Bernardo Miguel Elías Vidal, conocido como el ‘Noño Elías’, segundo en votación de ‘la U’, con 140.143 votos, la Corte indaga desde 2013 supuestas contrataciones ficticias en la alcaldía de El Molino (La Guajira) por 443 millones de pesos.

“La Corte aún no me ha llamado, pero sé que el CTI está verificando evidencia y haciendo pesquisas. Esas son especulaciones”, dijo Elías, cuya votación entró está semana en la mira de la Fiscalía, al igual que la de su paisano Musa Besaile.

Hace año y medio se le abrió indagación al senador reelecto José David Name –103.215 votos–, también por ‘parapolítica’.

“Desde septiembre de 2012 hemos estado en audiencias, pero yo no era senador en la época del las Auc. He pedido la mayoría de pruebas, entre ellas dos testimonios. Estoy tranquilo”, dijo Name.

Mauricio Lizcano, quien sacó 96.525 votos a nombre de ‘la U’, también tiene una indagación abierta: “Hubo un anónimo hace 6 años y está en preliminares. Eso es demorado, pero ahí no hay nada”, explicó.

También están en práctica de pruebas las indagaciones contra Antonio José Correa, de Opción Ciudadana, por lavado de activos, y contra la conservadora Olga Suárez Mira por presuntos nexos con bandas.

“Le han hecho estudios patrimoniales, pero aún no hay una decisión”, explicó Iván Cancino, abogado de Correa.

Y sobre el caso de Suárez, el mismo penalista dijo que ya completa dos años, en los que la Corte ha practicado algunas pruebas. Y agregó que el siguiente paso será archivar o, si alguna prueba da mérito, abrir investigación y llamarla a indagatoria.

¿DNE, en la recta final?

Al parecer, los expedientes más avanzados son los de congresistas presuntamente vinculados al saqueo de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

En el proceso contra la conservadora Myriam Paredes ya han testificado algunos involucrados y el caso estaría en la recta final.

En ese paquete aparece el liberal Álvaro Ashton, quien también tiene una preliminar por ‘parapolítica’, abierta hace cinco meses.

“En ese caso no me han llamado a versión libre. Procesalmente está comenzando. No puedo decir más porque hay reserva sumarial”, dijo.

Y su abogado, Ignacio Lions, agregó que se trata de una extorsión de desmovilizados de las Auc. Sobre el expediente de la DNE, Lions dijo que Ashton no tuvo que ver en la designación de la depositaria del Hotel Chinauta Resort. “Eso es responsabilidad de otro congresista”, puntualizó.

Finalmente, el conservador Hernán Andrade aseguró que su defensa en el caso de la DNE va por buen camino, y la prueba es que la Corte se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento. “Mis ‘beneficiarios’ ya dijeron que ni me conocen”, explicó. Y agregó que está en debate probatorio y a punto de finalizar el caso que lo involucra con un préstamo de los saqueadores de Cajanal.

También avanza una indagación a Roy Barreras, por la DNE y por intentar imponer a la liquidadora de Solsalud. EL TIEMPO intentó contactar al senador, pero no obtuvo respuesta.

Sobre la demora en las decisiones, fuentes de la Corte explicaron que están dentro de los plazos promedio en este tipo de investigaciones.

En Cámara: Acuña y Crissien

Ambos son indagados por ‘parapolítica’

Yaír Acuña, representante a la Cámara del movimiento Cien por Ciento, es investigado hace 4 años por sus presuntos nexos con el paramilitarismo. El jefe ‘para’ de Sucre, Edward Cobo, alias ‘Diego Vecino’, lo sindicó de ser la cuota de las Autodefensas en la Universidad de Sucre. Por esos señalamientos ha tenido que cambiar varias veces de partido. Pero su lista cerrada obtuvo 126.097 votos. Él niega los nexos con ‘paras’ así como las acusaciones de que compró votos a cien mil pesos.

Eduardo Alfonso Crissien, de ‘la U’, también tiene una indagación, desde 2013, por nexos con líderes del bloque Norte de las Auc.

Crissien asegura que miembros de ese grupo ya le declararon a la Corte que ni siquiera lo conocen.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com