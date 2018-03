Siete recomendaciones antes de abrir una franquicia

Una franquicia es un modelo de negocio donde una compañía franquiciante otorga los derechos de comercialización de su marca y productos a pequeños inversionistas llamados franquiciatarios. Muchos negocios de este tipo son exitosos y rentables, pero más del 75 por ciento de las personas no saben cómo iniciar el proceso de compra de una franquicia.Lee más sobre Franquicias en Colombia

Es por esta razón, y el afán de alcanzar un negocio exitoso, que se cometen errores a la hora de escoger la franquicia. No se trata únicamente de elegir la más reconocida o la que esté dentro de sus alcances de inversión, sino que es más complejo que eso.

Aquí algunas recomendaciones antes de abrir una franquicia:



1. Lo barato sale caro

Aunque el aspecto económico debe influir en la decisión, no se apresure en pensar solo en este factor. Escoger la franquicia equivocada puede llevar al fracaso del negocio. Lo mejor es acumular la cantidad de inversión suficiente para adquirir una marca a la medida de sus necesidades.



2. Cuentas claras

Debe evaluar y comparar la inversión que realiza con los derechos que está adquiriendo sobre el negocio. Dejar muy en claro todos los factores que influyan dentro del negocio, como regalías, publicidad, sueldos, renovaciones, clausulas etc., y validar si es justa la cantidad que le están cobrando.



3. No negocios de moda

En todos los sectores existen negocios que se popularizan rápidamente, pero que no brindan la estabilidad esperada y no logran ser exitosos más allá de un cierto tiempo. Evite adquirir una franquicia únicamente por su auge o popularidad actual, es importante que realice un estudio de mercado suficiente para identificar la proyección de la marca, evitando así caer en negocios de tendencias.



4. El valor agregado

Para tomar una buena decisión, debe encontrar el valor diferencial que ofrece determinada franquicia vs sus competidores, y su capacidad de medirse frente a las diferentes subidas y bajadas que da el mercado.



5. Popularidad

Lo mejor es adquirir una franquicia que cuente con una marca bien posicionada de la cual los consumidores reconozcan fácilmente su producto. Esto lo beneficiará de diferentes formas; contará con clientela desde el primer día y no necesitará invertir grandes cantidades en publicidad. De hecho, las marcas que cuenten con amplias redes de franquiciados, son indicativo de éxito y confianza. Sin embargo, debe tener en cuenta que este tipo de compañías cobrarán un canon de entrada más alto.



6. Todo Terreno

El éxito de una franquicia es que su metodología es aplicable en cualquier tipo de ambiente. Es importante que la franquicia que adquiera sea adaptable al lugar y geografía donde piensa ubicarla.



7. La experiencia

El conocer a otros franquiciatarios e identificar sus experiencias vividas tanto con la marca como con el franquiciante, puede resultar de gran ayuda, ya que de esta manera sabrá a mano propia lo que significa trabajar con la compañía.

