Seleccione una franquicia rentable y viable

Una vez que usted ha elegido una franquicia que parece ser prometedora y ya ha revisado el dossier y encuentra que el negocio seleccionado cuenta con los principales elementos que busca en un negocio; es el momento de concentrarse en validar que la inversión total en el proyecto de franquicias tenga una correlación en términos económicos para el negocio.



Cuando se evalúa una inversión en una franquicia, es extremadamente importante evaluar el desempeño financiero del negocio, formulando las proyecciones financieras por lo menos de los primeros años de ejecución del proyecto.

Se debe realizar una evaluación de los flujos de caja para un periodo de tres años en donde se reflejen claramente los costos y gastos suministrados por el franquiciante. Estas cifras deben ser validadas por usted, de manera que reflejen la realidad en el mercado donde desea desarrollar la franquicia. Los costos y gastos pueden variar en gran medida si un negocio se va a llevar a cabo en una gran ciudad que una ciudad más pequeña. Realice una investigación de cada uno de los costos y gastos suministrados y asegúrese que sean lo más cercano a la realidad.



La única manera de validar la información de ingresos de una franquicia es entrevistando a los franquiciados actuales, contactándolos y preguntándoles acerca del comportamiento de los ingresos de su franquicia.



Revise con cuidado todos los supuestos o bases con las cuales el franquiciante construyó los ingresos. En muchos casos, los franquiciantes preparan tres escenarios, escenario optimista, escenario intermedio y escenario pesimista. Al evaluar dichos escenarios, puede darse una idea de los posibles resultados del negocio basados en información real.



En caso que encuentre varias incongruencias dentro de las proyecciones, busque la ayuda de un experto quien podrá asesorarlo en cuanto a si la viabilidad del proyecto está construida sobre una base sólida o sobre meras suposiciones. Los proyectos de inversión no pueden estar construidos sobre suposiciones sino sobre hechos válidos que constituyen parte del conocimiento y del negocio probado en los cuales usted desea invertir. Otra manera de validar la información, es solicitarle al franquiciante los estados financieros sobre los cuales construyó las variables de la viabilidad financiera.



Con base en la información anterior, debe evaluar qué tan razonable es el derecho de entrada frente a los flujos de caja que presenta la franquicia. En muchos casos, los franquiciantes no realizan un estudio minucioso para determinar el valor del derecho de entrada y como resultado, estructuran un proyecto que está totalmente cargado hacia su propio beneficio.



Todo proyecto de franquicia debe fundamentarse en un gana – gana. Si gana el franquiciado y tiene un buen retorno sobre la inversión, el franquiciante tendrá una red sólida con franquiciantes solventes y dispuestos a invertir aún más en la red.

La franquicia es una relación de mediano y largo plazo, sin embargo, en algunos casos hay empresarios con visión de corto plazo en donde buscan el beneficio rápido y sin ningún esfuerzo. Como en todos los negocios, la franquicia requiere del trabajo y el esfuerzo para construir un negocio sólido.



No permita que le ofrezcan franquicias fantasmas, son franquicias las cuales en realidad no lo son, son negocios mal estructurados que no contienen los elementos esenciales de una franquicia ni cuentan con los estudios serios financieros y responsables que la soporten. Recuerde que cuando adquiere una franquicia, también está adquiriendo las proyecciones financieras de un negocio.