53 minutos en el ‘mercado persa’ alrededor de la visita del Papa

07 de septiembre 2017 , 10:28 a.m.

Pocas veces en Bogotá se silencia la avenida 68, la principal vía de acceso al parque Simón Bolívar, donde se celebrará el encuentro de los colombianos con el papa Francisco.



El silencio es de automotores, porque el bullicio de este jueves es de otro tipo. Desde la calle 80, en un recorrido a pie que demoró 53 minutos hasta la calle 26, donde termina la romería desde el norte de la ciudad, las avenidas están convertidas en un carnaval, en un 'mercado persa'.



Los ciudadanos desfilan, algunos presurosos, otros despacio, con el cansancio de los años, porque nada parece impedir que cumplan su cita con el sumo pontífice. No hay tiempo de hacer cuentas exactas, pero parece haber tantos comerciantes como feligreses.

Los colombianos que viven del rebusque, con las ventas, se fueron con todo. Le pusieron la mayor apuesta por sus finanzas en medio de la desaceleración del consumo de los hogares, que tiene al comercio marchando a fuego lento.



Aspiran a que en este día, en el que no parece haber ningún habitante de este país que no esté enterado de la visita del Papa y dispuesto a pasar el día en el Simón Bolívar, recuperen algo de lo que no han podido hacer en las mejores temporadas de ventas de este año.



Los vendedores sabían de la devoción que los ciudadanos le pondrían a la visita santa. Por eso echaron mano de todos sus recursos y de todo su ingenio. El Papa está en todo, hasta en el blanco del kumis que se ofrece en nombre de él, a 1.000 pesos, con el valor agregado de que está bendito, según dicen para convencer al comprador.



Mil pesos es el precio promedio de muchas de las ventas que invaden la avenida 68. Afiches, banderas, medallas, escapularios. Algunos son de plástico plateado y se ofrecen como de plata. Pero pocos de los caminantes se detienen, pese a los argumentos de los vendedores.

El busto del Papa, desde 5.000 a 25.000 pesos, según el material aparece de esquina a esquina. La imagen del pontífice lo imprimieron en las gorras, en las camisetas, que a esta hora ya se ofrecen en promoción: una en 10.000 o dos en 15.000.



Los cordones humanos crecen a medida que avanzan los minutos. Tienen la misión de llegar al parque y tomar una ubicación adecuada para estar más cerca del máximo jerarca de la Iglesia católica. El clima se confabula con los vendedores porque el sol aprieta y les permite vender sombreros, carpas y mucha agua: "a 2.000 a 2.000. Llévenla de aquí porque más adelante cuesta más", vocean los vendedores.



Aún con el alto volumen de gente que camina hacia el parque Simón Bolívar, los comerciantes parecen ansiosos por vender la enorme cantidad de productos que trajeron, esperanzados en que este 7 de septiembre harán su agosto.



En uno que otro paraje asalta al transeúnte el joven que está recogiendo firmas para la campaña presidencial de alguno de los candidatos. De pronto, una ambulancia irrumpe en el carreteable. Va a muy baja velocidad, sin sirena, solo a la expectativa.

Los sonidos del canto sacro

A medida que se acerca la ubicación del parque, los vendedores de capas, por si llueve; de empanadas y platos de lechona y emparedados de queso, por si ataca el hambre, se confunden con los que le apostaron a traer flores blancas, naturales o artificiales; o los que eligieron vender pompones de bombas, también blancas, para los que van a hacerle un homenaje al Papa en el momento de la homilía. Y no se quedó atrás el que sacó el bicitaxi para transportar a los cansados hasta la puerta de entrada del parque, desde el cual se esparcen ya las notas de la música sacra y la voz de un predicador que prepara a los feligreses para recibir el mensaje de Francisco. Al final del día, todo esto será solo un recuerdo.



MARTHA MORALES MANCHEGO



ECONOMÍA Y NEGOCIOS