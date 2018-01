Se esperan altas ventas de flores por San Valentín

“Por lo menos dos terceras partes de las floristerías estadounidenses esperan que la festividad del San Valentín, el miércoles 14 de febrero, sea una de las mejores en años”, informó la Sociedad Americana de Floristas (SAF), en un reporte entregado este lunes a EL TIEMPO.

El gremio indicó que el presagio de éxito comercial se sustenta en que la festividad será en mitad de semana y que ese país goza de una ‘economía fuerte’. “Hay que cruzar los dedos para que el clima coopere”, agregó el gremio, en espera de que no sucedan eventos extremos, como las fuertes nevadas de febrero del año pasado.

Hay que cruzar los dedos para que el clima coopere

TWITTER

En cuanto a los precios, la SAF indicó que sus encuestados planean cobrar, en promedio, alrededor de 67 dólares por una docena de rosas de tallo largo, en arreglo sencillo, y 84 dólares por la misma cantidad, en un arreglo más elaborado.

El año pasado, en una encuesta SAF, posterior a la festividad, se reportó que los precios oscilaron entre 66 y 85 dólares por docena, respectivamente.



“La última vez que el Día de San Valentín cayó un martes, en 2012, el 80 por ciento de los floristas minoristas dijeron que las ventas habían aumentado frente al año anterior”, dijo la SAF.



En cuanto a los pedidos, los asociados reportaron que la cantidad será similar a la del año pasado; es decir, los volúmenes de compra no se incrementarán.



Para los cultivadores de flores colombianos, las exportaciones para esta temporada les representarán ingresos calculados en unos 140 millones de dólares, el 12 por ciento de las ventas anuales de este sector.



Se tiene el cálculo de que para la festividad se exportarán algo más de 1,5 millones de cajas con unos 500 millones de flores; si son claveles van 600 unidades; y si son rosas, 300 tallos.



Por el lado de la logística, se espera un ritmo de 30 vuelos diarios desde Colombia hacia la ciudad de Miami, Estados Unidos, principal puerto de entrada de las flores.



Hasta el 85 por ciento de los embarques de flores colombianas serán rosas rojas, mientras que ha crecido la popularidad de otros colores, como el rosado; el resto de los embarques son de otras variedades de flores, como arreglos mixtos, de rosas y claveles.



Según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en Colombia hay sembradas con flores 7.714 hectáreas; del total, el 69 por ciento de la producción se concentra en Cundinamarca, el 29 por ciento en Antioquia, y el 2 por ciento, en departamentos como Risaralda, Caldas, Quindío, Boyacá, Cauca y Valle del Cauca.



Por su parte, el Dane indicó que al cierre de noviembre las exportaciones de rosas frescas (el producto estrella para San Valentín) sumaron más de 45.000 toneladas, valoradas en más de 292 millones de dólares.



Jaime Rodríguez, de Jaroma Roses, indicó que la producción de su finca está vendida desde hace más de seis meses, a precios fijos, pero sujetos a los vaivenes del comportamiento del dólar frente al peso colombiano al momento de los reintegros. Jaroma Roses comercializa el 18 por ciento de sus producción anual, sembrada en Gachancipá, Cundinamarca.

‘Por el dólar, coberturas’

El empresario José Antonio Restrepo, de la comercializadora C. I. Ayurá, indicó que buscando atenuar las subidas y bajadas de la tasa de cambio tiene todas sus ventas amparadas con coberturas cambiarias.



“He sabido de otros cultivadores que, creyendo que el dólar mantendría su alza sostenida, no previeron que pudiese presentarse la caída de estos últimos días.



En cuanto a su cultivo, el empresario nacional indicó que ya comenzó los envíos y que para este año considera que tiene los astros a su favor, es decir, no hay contratiempos como clima, sanidad o logística, entre otros.



JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ

ECONOMÍA

@Tierrasyganados