Venta de autos en Argentina se dispara

El mercado automotor en Argentina muestra las dos caras de la moneda. Por un lado, se baten récords de matriculación de vehículos nuevos, al punto de que el mes de marzo marcó un incremento de 36,4 % interanual mensual y de 42,5 % en el acumulado del primer trimestre del 2017, según datos relevados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Por el otro, las fábricas del país continúan con planes de suspensión de personal dado que el progreso no se extiende al mercado laboral porque la gran mayoría de los autos vendidos son importados o tienen gran parte de su factura en fábricas foráneas.



Los argentinos se lanzan a la compra de vehículos aunque eso no redunde en mayor rentabilidad para las terminales, abocadas en liquidar el exceso de stock que llega de Brasil.



El mes de marzo marcó otro gran crecimiento en la matrícula de vehículos en Argentina. En total fueron 76.745, un número por demás auspicioso si se tiene en cuenta que en marzo de 2016 se habían patentado 56.280 unidades.



Asimismo, el acumulado del primer trimestre del año alcanzó las 230.861 unidades, un 42,5 % más que los tres primeros meses de 2016 en los que se habían registrado 162.065 unidades. Franco Roland, analista sectorial de la consultora Abeceb, explicó a EL PAÍS que “hay varios motivos que están influyendo para la suba de las ventas, por un lado, un argumento macroeconómico que tiene que ver con la expectativa favorable de la gente sobre la mejora de la economía y probablemente la perspectiva de los consumidores mejoró”.



“Durante el 2016, los vehículos crecieron a una tasa por debajo de la inflación y como el dólar durante finales del año pasado y en este trimestre se mostró planchado, la gente elige adelantar consumos de bienes. Por último, una de las actividades productivas que en particular demanda cierto tipo de vehículos es el agro y la ganadería, sectores que están traccionando”, agrega el economista.



En ese sentido, los datos son mucho más alentadores al analizar las ventas de maquinarias agrícola, vial e industrial, donde se observa un importante crecimiento interanual ya que las matrículas de marzo de 2017 fueron de 1.018 unidades, contra las 602 de marzo de 2016, lo que refleja un crecimiento del 69 %.



RAMIRO BARREIRO

