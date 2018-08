Turquía duplica tarifas a productos de Estados Unidos

Las espadas siguen en alto en el enfrentamiento entre Washington y Ankara –capital turca–. El miércoles, Turquía amaneció con un decreto en el Boletín Oficial del que no se había dado anuncio previo, y que dobla los aranceles a una veintena de productos estadounidenses. Entre las importaciones más afectadas se hallan automóviles (cuyos aranceles llegarán al 120 %), bebidas alcohólicas (que tendrán que pagar una tasa del 140 %) y hoja de tabaco (60 %).

“Se han incrementado los aranceles a ciertos productos de importación bajo el principio de reciprocidad y como respuesta a los ataques deliberados de EE. UU. a nuestra economía”, escribió el vicepresidente turco, Fuat Oktay, en su cuenta de Twitter.



A diferencia de la decisión tomada la semana pasada por Donald Trump, que afecta el acero, uno de los productos turcos que más importa EE. UU., en este caso, las medidas decretadas por Ankara no afectan los artículos made in USA más exportados a Turquía. De la producción sancionada, la más voluminosa es el tabaco estadounidense, cuya exportación a Turquía reportó 51 millones de dólares en 2016.



El presidente turco, Recep Erdogan, había insinuado el martes un posible boicot a los productos electrónicos estadounidenses, señalando directamente la marca Apple, si bien finalmente no ha entrado en el decreto publicado hoy por el Boletín Oficial.



“Si ellos tienen iPhones, también existen los Samsung. Nosotros tenemos el Venüs de Vestel”, aseguró el mandatario islamita. “La mejor respuesta que podemos dar a estos terroristas económicos es trabajar con renovado esfuerzo. Producir y exportar más que nunca. No tiene sentido que cierren los almacenes o recorten la producción. La solución es producir, producir, producir. Exportar, exportar, exportar”, agregó Erdogan, quien preside el país desde agosto de 2014.



Esta disposición, unida a la inyección de liquidez aprobada el lunes por el Banco Central Turco y al apoyo recibido por los líderes europeos –que han criticado las medidas tomadas contra Turquía por la administración Trump–, ha dado un respiro a la lira (moneda turca) en los mercados.



El martes, la lira se recuperó de las pérdidas sufridas el lunes, y este miércoles ganó un 6 % de valor respecto al dólar. Con todo, su cotización sigue siendo un 38 % menor que a inicios de año.



En la vertiente política tampoco hay visos de solución. El lunes por la noche, el consejero de Seguridad Nacional de EE. UU., John Bolton, recibió al embajador turco, Serdar Kiliç, en la Casa Blanca, y le dejó claro que, a menos que Ankara libere al pastor evangélico Andrew Brunson, detenido desde hace dos años, Washington no aflojará la presión sobre Turquía.



