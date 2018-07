Trump sale en auxilio de agricultores afectados por guerra arancelaria

Donald Trump empieza a tropezar con las contradicciones de su propia estrategia. El presidente de Estados Unidos acudió de nuevo a su cuenta en las redes sociales para defender las acciones que está adoptando en materia comercial. “Los aranceles son lo mejor”, afirmó, para decir que su táctica está forzando a los países a “venir a negociar”. Pero unas horas después, la Casa Blanca confirmaba que iba a movilizar ayudas de emergencia a los agricultores que sufren los daños colaterales.

Trump viajó este martes a Kansas City, en el estado de Misuri, y el miércoles irá a Iowa. El magnate no habría llegado a la presidencia de Estados Unidos sin el apoyo de los agricultores y ganaderos del medio oeste. El plan es movilizar 12.000 millones de dólares en asistencia a corto plazo para ayudarles a protegerse de los efectos del litigio. El precio de la soja, por ejemplo, se desplomó como consecuencia de las medidas de retorsión comercial de China, el mayor cliente.



Es la muestra más palpable de cómo la tensión comercial obliga a la administración que preside Trump a ajustar su estrategia, ante las críticas de las organizaciones que representan a los productores del sector agrícola porque la maniobra comercial pone en peligro sus ventas en el exterior. Si el enfrentamiento se prolonga, advierte el sector, será además muy difícil recuperar esos mercados. Pero Trump no está dispuesto a ceder.



“Todo irá bien”, auguró el presidente, pidiendo de nuevo paciencia a sus bases. Trump insiste en que los países que se aprovecharon hasta ahora de los Estados Unidos deben “negociar un acuerdo justo o sufrir los aranceles”. Lo que no calculó el presidente era la respuesta que iba a tener por parte de China, Canadá, México y la Unión Europea, que está atacando donde políticamente les duele más a los republicanos.



El efecto de los aranceles empieza a reflejarse en los resultados de las grandes multinacionales. El fabricante de motocicletas Harley-Davidson advirtió al publicar sus cuentas que el litigio comercial pegará un bocado a su margen de beneficio. En su caso, lo golpea por dos lados, por el encarecimiento del acero y el aluminio que importa y por el alza de las tarifas hacia los países a los que exporta.

Espero que Estados Unidos y sus socios den un paso atrás para evitar una escalada mayor del enfrentamiento. FACEBOOK

TWITTER

El daño en sus cuentas lo estima en hasta 100 millones de dólares. Para compensar, ya anunció hace un mes que tendrá que deslocalizar parte de la producción de motocicletas fuera de Estados Unidos para poder proteger su negocio en Europa.



“Estamos haciendo lo posible por absorber los costos y mitigar los efectos”, reiteraron sus ejecutivos en la presentación de los resultados, “nunca contemplamos esta situación”.



En una circunstancia similar se encuentra la marca de electrodomésticos Whirlpool.

© Sandro Pozzi

EDICIONES EL PAÍS, SL 2018