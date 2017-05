Tras gigante hallazgo de gas, Ecopetrol mira al mar de México y Brasil

Luego de un trabajo de cinco años, que surgió hace una década, Ecopetrol y la estadounidense Anadarko materializaron, con la nueva provincia de gas en el occidente del mar Caribe colombiano que se anunció el miércoles, la apuesta que el país hizo hace varios años al subastar campos en esta nueva frontera petrolera.

El presidente de la compañía, Juan Carlos Echeverry, señala que pese a la caída de los precios del petróleo, el rumbo del plan que se había trazado se mantuvo.



Además, revela que a la par del trabajo que se hará para desarrollar la nueva área y ponerla a producir, la compañía participará en las licitaciones de campos ‘offshore’ (es decir, costa afuera) que este año harán México y Brasil, pues el país ya juega en una liga internacional.



¿Qué trabajo hubo detrás de este hallazgo?



Los técnicos de Ecopetrol estuvieron mirando los bloques durante diez años y se los propusieron a varias compañías, que no estuvieron interesadas. La investigación original la hicieron nuestros geólogos y, posteriormente, los técnicos de Anadarko, que tienen una filosofía diferente y realizaron un descubrimiento en Mozambique.



Hace cinco años, ellos vieron que lo de acá era muy parecido y dijeron que sí estaban interesados. Tras la decisión, se tomó dos años perforar.



¿Por qué apostaron justo cuando bajaron los precios del petróleo?



Este proyecto entró para perforación cuando los precios se veían bajos, pero la industria petrolera piensa con proyecciones a veinte o treinta años, no en dos o tres. El proceso estaba maduro y por eso decidimos invertirle una gran cantidad de recursos y asumir el riesgo. Lo hicimos –además– porque teníamos fe en la investigación de geología.



¿Los otros bloques en el mar Caribe son similares?



No. Cada provincia es diferente. Estamos hablando de 700 kilómetros y los técnicos dicen que en cada sitio, las formaciones en las cuales se acumula tienen especificidades. Hay una indicación de que hay gas y que puede haber petróleo.

Es probable que nos toque atraer a más inversionistas, que tengan tecnología y capital, porque son proyectos que demandan una inmensa cantidad de capital FACEBOOK

TWITTER

¿Cuál es el plan que tienen para desarrollar el área?



Es probable que nos toque atraer a más inversionistas, que tengan tecnología y capital, porque son proyectos que demandan una inmensa cantidad de capital. Segundo, seguimos buscando petróleo y gas a todo lo largo del Caribe.



¿Qué sigue para esta nueva frontera petrolera?



Al respecto, nos toca evaluar con el socio qué otras perforaciones puede haber, porque tenemos pozos exitosos pero debemos mirar los tamaños y probablemente será necesario atraer a otros socios. También debemos mirar lo que obtengamos en La Guajira hasta fin de año, con Petrobras y Repsol. Igualmente, con el pozo Molusco, que será el primer pozo ‘offshore’ que va a operar Ecopetrol en su historia.



Como parte de las acciones también vamos a participar en la ronda de México de junio, y vamos a la ronda de Brasil, que se realizará en septiembre. A esto hay que agregarle que estamos perforando en el golfo de México el pozo Warrior, con Anadarko. Es un año de fuerte actividad exploratoria en el ‘offshore’ para nosotros.

¿Esta participación será en el mar?



Sí. En México, Pémex nos invitó y vamos a participar en rondas ‘offshore’ de aguas someras, pero no en aguas profundas. Y en Brasil, Petrobras abrió muchos activos interesantísimos y el mundo petrolero está otra vez supremamente interesado en todo lo que suma Brasil. Algo para tener en cuenta es que Petrobras nos ha manifestado que no solo en el ‘offshore’, sino en onshore (tierra firme) podríamos hacer cosas interesantes.



¿Esto sería para ser socios en campos o para que liciten juntos?



Es para participar con consorcios en diferentes cosas que ellos ofrezcan. Ya estamos escogiendo los socios para México, pero los que tendríamos en Brasil habría que escogerlos en un par de meses, aproximadamente.



¿Han pensado en pedirle a la junta más dinero para este año, con el fin de impulsar la exploración?



El presupuesto de inversión para este año es el que se necesita y considero que no es necesario pedir más plata.



Algunos afirman que este sería el campo de gas más grande de la historia. ¿Cuándo se sabrá la medición inicial de reservas?



Cada compañía tiene su estimación, pero solo hasta que empecemos a perforar más vamos a ir precisando el número. La buena noticia es que ya creemos que hay volumen que aumenta la probabilidad de que esto sea comercial.



¿Será Ecopetrol más gasífera que petrolera en el futuro?



No más que petróleo, pero sí más balanceo. Hoy somos 80 por ciento petróleo y 20 por ciento gas. Creo que gas va a subir paulatinamente, al 30 o al 40 por ciento. Si usted mira, empresas como ExxonMobil, BP y Shell son compañías que son 50-50.



¿Qué fue lo que más lo asombró durante todo este proceso para llegar al descubrimiento?



El inmenso trabajo técnico y la cantidad de años que hay detrás de un éxito. Esto no es fruto de la improvisación ni de la suerte.



Por supuesto que hay que tenerla, pero detrás de esta hay una cantidad de trabajos de crear y crear oportunidades. Estamos muy contentos con nuestro socio Anadarko, que es un explorador de primera clase mundial.



El desarrollo de los últimos dos años de nuestro equipo técnico es impresionante. De hecho, hemos saltado de una liga local a la liga internacional y, de esta manera, el avance de Ecopetrol y del país ha sido inmenso.

En total, los cuatro bloques cubren un área de 14.900 kilómetros cuadrados. Foto: Infografía El Tiempo

La zona de más inversión en el mundo

Si las proyecciones de inversión para la búsqueda de nuevos recursos de petróleo y gas en el mar se hacen realidad durante este año, no solo se batirá el récord de los últimos años en este frente, sino que el mar Caribe colombiano se afianzará como el área que más recursos habrá recibido en todo el planeta.



Al respecto, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia, dice que entre el 2014 y el 2017, los recursos inyectados superarán, de lejos, a cualquier otra frontera petrolera del mundo, lo que da cuenta de un mejor desempeño para el sector.



De acuerdo con los datos de la ANH, luego de que en el 2014 comenzara el declive de los precios internacionales, el dinero para exploración ‘offshore’ (conocida como costa afuera) comenzó a ganar más protagonismo. Una demostración de ello es que en dicho lapso la cifra llega a 1.770 millones de dólares.



Este año serán 650 millones de dólares, es decir, el 46 por ciento de toda la inversión exploratoria que la industria ha proyectado, proporción que en el 2014 bordeaba el 18 por ciento, aproximadamente.



Sin embargo, han tenido que pasar casi cuatro años para que el sector vea los resultados, y entre ocho y diez años –según el ministro de Minas y Energía, Germán Arce– para que esta nueva provincia gasífera, frente a los departamentos de Córdoba y Sucre, se desarrolle de la manera esperada. Esto, siempre y cuando se den los estímulos regulatorios y fiscales adecuados, según el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda.



También hay que tener en cuenta la opinión de algunos expertos del sector que señalan que aún falta mucha tela por cortar, ya que solo para que esta zona pase a producción se requerirían entre 2.000 y 4.000 millones de dólares.



El presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás), Orlando Cabrales, recuerda que en el congreso del gremio, que se llevó a cabo a comienzos de abril de este año, el mensaje de la petrolera Anadarko le apuntó a la necesidad de encontrar petróleo, debido a que esto ayudará a viabilizar, aún más, el desarrollo comercial de los recursos de gas que se esperan.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor Economía y Negocios

En Twitter: @omarahu