Rechazo a control de negocio civil de Embraer por Boeing

Las gigantes de aviación Embraer y Boeing anunciaron la semana pasada un acuerdo para crear juntas una compañía valorada en 4.750 millones de dólares (4.060 millones euros) y de la que Boeing controlará el 80 por ciento de las acciones. La negociación refuerza la posición de Boeing para entrar en el mercado de aviación regional, dominado por Embraer, que cede solo su actividad civil, y no la de defensa.

Boeing pagará 3.800 millones de dólares (3.245 millones de euros) para controlar ocho de cada diez títulos de la empresa conjunta. El anuncio llega como respuesta al movimiento de la europea Airbus, que compró la división regional de la canadiense Bombardier, que compite directamente con los aviones de Embraer.



“Con esta sociedad estratégica, estaremos muy bien preparados para generar valor a nuestros clientes, empleados y accionistas de las dos empresas, y para Brasil y Estados Unidos”, dijo Dennis Muilenburg, director ejecutivo de Boeing. Embraer es una de las compañías tecnológicas de Brasil. Se trata de un oasis en un país que principalmente exporta productos agrícolas. El Gobierno brasileño tiene una acción preferencial en Embraer, que le da poder para vetar decisiones de la empresa. Sin embargo, el presidente del país, Michel Temer, anunció que Embraer y Boeing eran libres para llegar a un acuerdo.



La prisa de enviar el acuerdo al Palácio do Planalto —la sede del Ejecutivo en Brasil— se explica por los temores de que la posible elección de un Gobierno contrario a la creación de la empresa conjunta (la empresa que contará con 80 por ciento de capital de Boeing y 20 por ciento de Embraer) pueda generar obstáculos para la concretización del acuerdo comercial.



Ciro Gomes, uno de los candidatos a presidente de Brasil, ya se declaró contrario a la entrada del capital estadounidense en Embraer. El Partido de los Trabajadores (PT), la formación a la que pertenece el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado hace dos meses y quien probablemente será impedido de presentarse en los comicios, pero que permanece como puntero en las encuestas, también rechaza la idea de asociar la Embraer con Boeing.



“En el caso de un Gobierno del PT estoy seguro que se intentaría bloquear el negocio”, afirma el exministro Celso Amorim, uno de los políticos más cercanos a Lula. “Están tratando Embraer como si fuese una fábrica de zapatos. Creo que están renunciando a algo fundamental que ha sido desarrollado por el Estado brasileño”, concluye.



Aunque no tenga la mayor parte de los títulos de Embraer, el Gobierno brasileño tiene una acción especial, llamada golden share, que la da poder de veto sobre decisiones importantes, entre ellas las transferencias de control accionario. Ese es el motivo por el que la administración Temer tiene que dar su visto bueno para que la venta se produzca.



El hecho de que el Gobierno brasileño perdería la acción especial en la nueva empresa conjunta de aviación comercial no es un tema pequeño. El año pasado el área de aviación comercial de Embraer representó un 58 por ciento de los ingresos netos de la empresa, una participación muy por encima de lo que supone las áreas de aviación ejecutiva (26 por ciento), y defensa y seguridad (16 por ciento).

