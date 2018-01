La euforia angustiada de Davos

Comenzó con una tormenta y terminó con un vendaval que no dejó daños. Así podría describirse la reunión del Foro Económico Mundial que tuvo lugar en la pequeña población de Davos (Suiza) la semana pasada, atrayendo las miradas de todas las latitudes.

El motivo es conocido. No existe otro evento en el planeta que convoque a la élite global con tanto éxito.



Esta vez, aparte de los 3.000 delegados de 119 países, entre ellos las cabezas de las multinacionales más conocidas de la industria, la banca o la tecnología, además de los encargados de las principales entidades multilaterales, llegaron 70 jefes de Estado y de Gobierno, un número sin precedentes.



Lo de la tormenta es cierto. El lunes por la tarde la nevada era de tal magnitud que hasta la conocida precisión suiza se vio en problemas para manejar la furia de la naturaleza. El riesgo de avalancha obligó a la cancelación de varios trenes, lo cual, junto con los controles de seguridad y las dificultades en las carreteras, hizo que el trayecto desde Zúrich tomara seis horas, cuatro más de lo usual.



Al otro día, el sol iluminó un paisaje propio de una postal. Montañas y tejados cubiertos de blanco, debido a la mayor precipitación de nieve en dos décadas, fueron el marco natural perfecto para un encuentro considerado como el más exitoso en tiempos recientes.



Y es que todo salió a pedir de boca, tras los tropiezos iniciales. Incluso el vendaval, personalizado en Donald Trump, que estuvo 24 horas, y que llegó en un convoy de seis helicópteros, no hizo estragos.



La presencia del mandatario estadounidense generó una inmensa expectativa desde su arribo al Centro de Congresos, pues decenas de personas se agolparon a verlo. Este saludó, posó para fotos y mantuvo una intensa actividad de citas y reuniones bilaterales.



El viernes, para el discurso del inquilino de la Casa Blanca, las filas empezaron a formarse hora y media antes de que se abrieran las puertas del salón principal, cuyo cupo no fue suficiente.

Trump no se salió del libreto y leyó un texto sin grandes estridencias, más allá de repetir los mensajes conocidos, regresando a Washington apenas terminó su intervención de 20 minutos.



Lo anterior no quiere decir que en Davos no haya pasado nada. Todo lo contrario, la reunión fue rica en contenidos y señales de lo que viene. Como es usual, la economía y las finanzas concentraron la atención de la mayoría, pero también hubo espacio para hablar de desigualdad, cambio climático o temas de género, junto con los avances de la ciencia o la burbuja de las criptomonedas.



No menos importante es lo sucedido en el campo político. La nutrida asistencia de presidentes y primeros ministros es una indicación de que las piezas del ajedrez global están cambiando de posición y nadie quiere quedarse fuera del tablero.

Prosperidad, de vuelta

Lo primero, sin embargo, es lo económico pues a fin de cuentas ese es el propósito formal del foro.



En tal sentido, el parte es muy satisfactorio, según lo dejó en claro la francesa Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien dio a conocer su más reciente ronda de proyecciones.



Según la institución, el crecimiento global este año será de 3,9 por ciento, la mejor cifra desde 2010. La diferencia es que al comienzo de la década el planeta apenas comenzaba a salir de la recesión creada por la crisis financiera de 2008, mientras que ahora hay una progresión innegable.



Para ponerlo de manera esquemática, de los 194 países a los cuales el FMI les toma el pulso, apenas seis tendrán números en rojo en el 2018, y 120 ganarán velocidad frente al año pasado.



Colombia es uno de ellos, pues la entidad elevó el pronóstico a 3 por ciento, medio punto por encima de la meta oficial.

Por ello, no se puede decir que la reactivación es un fenómeno circunscrito a unos pocos. En los cinco continentes las cosas pintan mejor y, aunque hay preocupaciones, el consenso es que en los próximos meses los riesgos se ven bajo control.



No obstante, Lagarde alertó sobre las eventuales turbulencias que puede traer la reforma fiscal en Estados Unidos o el cambio en las condiciones financieras si las tasas de interés suben.



Así mismo, habló del peligro de la desigualdad, sobre todo porque se traduce en rechazo a la globalización, y resaltó la importancia de la cooperación internacional, una manera educada de decir que le preocupa el unilateralismo de Estados Unidos y las medidas proteccionistas adoptadas por el Tío Sam. Quizás por ello, aunque en Davos era evidente que al sector privado le está yendo bien, hay una preocupación subyacente.



“Yo describiría esto como ‘la euforia angustiada’ ”, señaló el reconocido analista Moisés Naím. “Las bolsas están en máximos históricos, la rebaja de impuestos de Trump les deja en el bolsillo a una gran cantidad de empresas sumas impresionantes y hay oportunidades muy atractivas, pero la mayoría de la gente con la que hablo está nerviosa porque duda que esto se sostenga”, agregó.

Incertidumbre

La explicación principal radica en lo político. Hace un año, la gran protagonista fue China, que se comprometió a defender la globalización y el libre comercio.



Desde entonces, el presidente Xi Jinping ha acumulado más poder que cualquiera de sus predecesores desde Mao Tse Tung, lo cual se traduce en más represión y menos transparencia en la nación más populosa. Ahora la India pide pista. El discurso del primer ministro, Narendra Modi, en Davos, sirvió para recordar que hay otro grande que busca mayor injerencia en los asuntos globales. Con 1.250 millones de personas y un crecimiento mayor al siete por ciento anual, el país de los maharajás no puede ser ignorado.



Europa, por su parte, no se queda callada. Emmanuel Macron fue una de las grandes estrellas del evento y se consolida como la personalidad más destacada del Viejo Continente. En contraste con la británica Theresa May, atrapada en el laberinto del ‘brexit’, o con la propia Ángela Merkel, quien depende de alianzas para formar un nuevo gobierno, el mandatario galo atrae todas las miradas.



Parte de esa competencia por no quedarse atrás tiene que ver con la actitud de Estados Unidos. Así Donald Trump haya hecho el gesto de asistir a una reunión a la cual ninguno de sus antecesores había vuelto, desde Bill Clinton al arrancar el siglo, la impresión es que Washington sigue recogiendo velas.



“El mensaje de que ‘América primero no quiere decir América sola’ puede caer bien entre los republicanos, pero no entre sus aliados”, anotó el especialista Robert Kaplan. “Estamos asistiendo a la conformación de un mundo multipolar en el que Washington deja espacios y otros los ocupan”, dijo Kishore Mahbubani, de la Universidad de Singapur.



Aparte de lo anterior, las dudas de siempre persisten. Nadie duda de que Trump haya sido bueno para los negocios, pero más de uno se preocupa porque un día cualquiera decida patear el tablero. Una guerra comercial con China, un encontrón con México o incluso un enfrentamiento abierto con Irán o Corea del Norte forman parte de la lista de temas que hacen fruncir el ceño.



Por su parte, América Latina lucha por hacerse notar. Michel Temer, de Brasil, y Mauricio Macri, de Argentina, pronunciaron discursos en Davos, mientras que Juan Manuel Santos estuvo de panelista en cinco sesiones. No obstante, los asistentes saben que viene una intensa temporada electoral en la región, por lo cual la expectativa está más centrada en los que llegan que en los que se van.



La incógnita de Lula, a pesar de la confirmación de su sentencia, la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador remplace a Enrique Peña Nieto en México o la falta de claridad sobre quién asumirá el poder en Colombia, explican la relativa apatía mostrada en Suiza hacia esta parte del mundo.



“Esperemos a ver”, dijo un banquero francés al término de la única conferencia programada sobre Latinoamérica, que ni siquiera logró llenar todos los asientos.

Video Justicia brasileña aumenta la condena al expresidente Lula

Lo que queda

La confluencia de poderosos, dinero e intereses, dio lugar a sentimientos negativos. “Me parece deprimente lo que ví”, le dijo a EL TIEMPO el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, porque el calentamiento global y la desigualdad no están siendo discutidos a fondo. En contraste, Christine Lagarde celebró que temas que antes no estaban en la agenda de los poderosos, ahora formen parte de ella.



“Davos ha servido para poner esos temas sobre la mesa y eso no es algo menor”, subrayó el sueco Lars Heikensten. Falta ver si en un año la euforia angustiada se mueve en un sentido o en el otro.

RICARDO ÁVILA PINTO

Director de Portafolio

Enviado especial a Davos (Suiza)

En Twitter: @ravilapinto