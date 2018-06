Exceso de ‘doctoritis’ contrae el empleo juvenil en el país

La poca pertinencia, es decir, la falta de utilidad de carreras técnicas o profesionales cuando no casan con las necesidades del mercado laboral, es la principal causa del desempleo juvenil en Colombia y buena parte de Latinoamérica y el Caribe.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tasa de desempleo entre personas entre los 15 y 24 años de edad en la región es del 18,5 por ciento.



Así, el Gobierno, empresarios y académicos coincidieron en la necesidad de romper el desfase entre oferta laboral y las necesidades propias del mundo laboral, durante el Tercer Encuentro de la Juventud de la Alianza Pacífico, que se celebró en esta ciudad jueves y viernes.



El presidente Juan Manuel Santos dijo en su discurso que uno de los problemas del empleo es que casi todos quieren que los llamen doctor o licenciado y la proporción de profesionales frente a los técnicos es del 65 al 35 por ciento, cuando en países de alto desarrollo como Alemania es a la inversa.



No obstante, dice que en los inicios de su gobierno, en el 2010, solo 1 de 4 jóvenes egresados del Sena encontraban empleo y hoy son 3. “Lo ideal es que sean 4 de 4”, aseveró.



De acuerdo con el mandatario, los institutos tecnológicos son más flexibles para articular la oferta educativa con las necesidades del sector privado. “Sin embargo, el Estado se ve corto para ir a la par de los cambios tecnológicos”, dijo.

Por su lado, el presidente de Nestlé Colombia, Javier Téxido, sostuvo que el problema del desempleo juvenil no es muchas veces de oferta, dado que hay vacantes, sino que los empleadores no encuentran en los egresados de entidades educativas las necesidades propias del foco de negocio.



“No son tampoco muchas veces habilidades técnicas sino trabajo en equipos virtuales (habilidades blandas). Esto, por ejemplo, porque la contabilidad de una empresa puede estar en India, las fábricas en Colombia o el departamento de mercadeo en Brasil, y muchos jóvenes no tienen esas capacidades de interactuar en grupo, aún contando con conocimientos digitales”, aseveró Téxido.



En opinión del ejecutivo, un buen número de jóvenes no se está educando en habilidades del futuro, mucho menos del presente, sino del pasado.



Por ello, a través del programa Iniciativa por los Jóvenes, la compañía, cuya matriz es de origen suizo, contribuirá, al 2020, en 155.000 oportunidades laborales, a través de vinculaciones (empleos), enganche de practicantes, apoyo a emprendimientos y capacitación laboral.

Bastante teoría

Por su lado, Juan Cristóbal Philippi Irarrázabal, gerente general de la Corporación Sofofa, de Chile, dijo que los centros educativos enseñan mucha teoría y pocas cosas prácticas. “Muchas veces caficultura en Chile, cuando no produce café, o recolección de uvas en la Florida cuando no las hay allí sino en California”, ejemplificó. Sin embargo, también consideró que se requiere fortalecer temas tan elementales como la multiplicación. “Si la persona sabe multiplicar o sumar tendrá la habilidad para ingeniar soluciones a tareas y hacerlas más productivas”, sostuvo el analista.



Entre tanto, el director de responsabilidad corporativa de BBVA Colombia, Mauricio Flores Marín, dijo que están inmersos en un proceso de transformación digital que tiene como eje central el cliente y esto implica una demanda de talento con características que se ajusten a los retos de este nuevo entorno. “Para esto venimos trabajando en acuerdos con diferentes universidades del país para desarrollar y atraer jóvenes talentos que encajen en nuestro proyecto empresarial. Y tenemos de manera puntual proyectos de análisis y uso de datos para interpretar y adelantarnos a las tendencias del mercado y las necesidades de nuestros clientes”, dijo el directivo.



