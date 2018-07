Malestar petrolero por las tarifas de oleoductos

La reducción de tarifa de 2,4 dólares por barril a partir de este año y hasta el 2023, que la petrolera Frontera Energy logró con el Oleoducto Central (Ocensa), a través de un tribunal de arbitramento por los costos del proyecto de expansión de capacidad P-135, que fueron más bajos de lo proyectado, es apenas una muestra de la desazón que hay en las petroleras por los precios actuales del transporte del crudo.

Sobre este aspecto comenzarán en los próximos meses las discusiones iniciales para la actualización de la metodología tarifaria que regirá entre el 2019 y el 2023, en un ambiente que hoy está enrarecido, según fuentes de la industria, situación que pudo comprobar el propio Gobierno a través de un diagnóstico contratado con la firma Delvasto & Echeverría Asociados, que fue socializado con las firmas petroleras a comienzos de año.



El documento, que plantea alternativas para la nueva metodología tarifaria, evidencia la sensación principal de los productores de que hay que buscar la forma de reducir los costos, porque cuando en el 2011 entró a operar el marco tarifario vigente iniciaba una época de precios altos que avizoraba mayores volúmenes de producción, que efectivamente se dieron entre el 2012 y el 2015. En este periodo, el país produjo un millón de barriles por día, en promedio.



Pero con la caída de los precios del crudo la producción ha venido bajando hasta niveles de 855.000 barriles por día (promedio del primer semestre) y las expectativas del Ejecutivo apuntan a un leve repunte hasta el 2020 y luego volvería a caer, lo que ha llevado a las empresas a buscar opciones para mover sus crudos sin utilizar toda la red de oleoductos.

Según el documento, el promedio de uso de la capacidad de los ductos es cercano al 50 por ciento, “deja un panorama de tarifas altas, gracias a los ajustes por los volúmenes no transportados e inversiones realizadas para volúmenes mayores que no se están usando de manera eficiente por la menor producción”.



Y advierte que lo más preocupante es que según la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), el panorama no va a mejorar ni en el corto, ni en el mediano ni en el largo plazo, porque la producción, en el mejor de los casos se va a mantener o va a descender a niveles que podrían dejar ductos sin uso.

Transporte es costoso

Así como diferentes sectores productivos se quejan de que el transporte es costoso, fuentes de la industria petrolera explican que los remitentes de crudo, ya sean las petroleras o firmas de comercialización, han encontrado que en ciertos trayectos resulta más barato mover el crudo en carrotanques, cuyas tarifas bajaron un 70 por ciento tras la crisis, para luego llevar el petróleo desde un punto diferente.



Y es que si bien mover crudo por carrotanque en general cuesta el doble de la tarifa de un oleoducto, hay casos en que, dependiendo de la ubicación del campo, puede salir más barato.



“Todos pensábamos en el 2010 que la producción iba a sostenerse por encima del millón de barriles diarios, pero por la caída de precios las capacidades no se utilizan, pero también por las figuras comerciales para bajar costos. De pronto entrar no en el tramo 2 de Ocensa sino en el 3, cargando por carrotanque y por río en el multimodal, hace que sea más económico al final”, dijo una fuente del sector.

Por ejemplo, el estudio del ministerio encontró diferencias importantes entre los costos de transporte en Colombia y los de otros países con condiciones similares, como Ecuador, básicamente por el componente K de la tarifa, que es la remuneración al capital invertido, y que en promedio representa más del 60 por ciento del precio final.



Y agrega que al mirar un índice de dólares por barril sobre cada kilómetro, “se aprecia una amplia diferencia entre los oleoductos en Colombia aun en condiciones relativamente similares de topografía”.



Esta situación la ratifican las cifras de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), que en un análisis de febrero mostró que el transporte interno fue más costoso que los mismos costos de extracción (de costos de operación de 16,3 dólares por barril, 8,6 fueron por transporte).



Por ello, en el sector saben que hay un ‘león dormido’ y que la discusión será muy álgida pues sería una pelea de ricos, unos buscando ahorrar costos y los transportadores, tratando de mantener su rentabilidad.



Y será, según las fuentes, una de las primeras ‘papas calientes’ para la nueva ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, quien hoy tiene la perspectiva desde Ecopetrol y su filial de transporte, Cenit.

Gobierno ve espacio para hacer ajustes

El viceministro de Energía, Alonso Cardona, sostuvo que las tarifas de oleoductos no pueden ser una barrera al impulso que vía incentivos se le viene dando a la industria petrolera, pues así salen perdiendo productores y transportadores.



Dijo que, con base en el estudio de la firma Delvasto, se está haciendo un análisis detallado y participativo para la revisión de tarifas del periodo 2019-2023, sobre los principales aspectos como el tratamiento a la inversión y a los volúmenes por ser considerados para las tarifas.



Y agregó que tras recibir las un documento de la Asociación Colombiana del Petróleo, sobre aspectos legales y regulatorios, los transportadores harán un ejercicio similar y piensan presentar sus conclusiones para el cuarto trimestre del 2018.



“Tanto transportadores y remitentes pueden alcanzar entre ellos acuerdos tarifarios. El ministerio debería entrar como última instancia. Sobre las condiciones monetarias, pienso que sí hay elementos que se deben ajustar, pues ahora están demasiado a la libre posición del transportador”, aseguró el funcionario.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios

En Twitter: @omarahu