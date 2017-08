Los efectos de los subsidios en la lucha contra la pobreza

13 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la reducción observada en la pobreza total y la pobreza extrema entre el 2010 y el 2016 (de 37,2 a 28 por ciento y de 12,2 a 8,5, respectivamente) es el resultado de dos factores principalmente: el crecimiento de la economía por encima del 2 % en todo el periodo (y superior a 4 % entre el 2010 y el 2014) y la política social orientada a mejorar las condiciones de vida de la población pobre y vulnerable.

Para el DNP, sobre este segundo factor, en ausencia de subsidios, las incidencias de pobreza total y pobreza extrema habrían sido mayores.



“Gracias a los subsidios y al buen comportamiento de la economía se redujo la pobreza en 9,2 puntos porcentuales, entre el 2010 y el 2016”, sostiene.



Así mismo, considera que se observa una diferencia de 1,3 puntos porcentuales tanto en la pobreza total como en la pobreza extrema con y sin ayudas institucionales, que equivalen a 615.000 personas en el caso de la pobreza total y 607.000 personas en la pobreza extrema en el 2016. Es decir, sin ayudas la pobreza habría afectado a 615.000 colombianos más.



Y en cuanto a desigualdad, dice que se observa una situación similar: la caída del coeficiente de Gini, indicador utilizado para medir la distribución del ingreso entre la población, es mayor cuando se tienen en cuenta las ayudas que otorga el Estado.



Por otra parte, estudios han mostrado los impactos positivos de los programas de transferencias en las condiciones de vida de los hogares. En el caso de Familias en Acción, la transferencia que recibe el hogar equivale al menos un tercio de la línea de pobreza extrema y un 15 por ciento de la línea de pobreza, según datos de Prosperidad Social, en el 2013.

Los vulnerables, una constante alarma

La sostenibilidad de los subsidios depende de que sea clara la población a la que se dirigen, así como los mecanismos por los cuales una persona accede a una ayuda o deja de recibirla. Según el DNP, hoy no existen elementos de terminación de dichas ayudas, así las condiciones de vida del hogar mejoren o porque este no cumple con las exigencias para recibir este tipo de apoyos (por ejemplo, los controles de crecimiento y desarrollo en el programa Más Familias en Acción).



De acuerdo con el organismo, con los subsidios a la población pobre y vulnerable se espera contribuir a hacer una sociedad más justa, lo cual debería redundar en un mayor bienestar para la sociedad. Pero esto exige una definición clara de cada subsidio y que funcionen de forma adecuada en términos de su finalidad, los beneficiarios, su duración, los requisitos para su asignación y las condiciones para su terminación.



Con este fin, en el 2016 se radicó en el Congreso de la República el proyecto de Ley 186 de Senado en el que se abordan y regulan los elementos mencionados.



En este sentido, la exministra Cecilia López ha manifestado que el país tiene que replantear su política social porque, pese a los avances, la proporción de personas vulnerables y con riesgo de volver a caer en la pobreza es del 36 por ciento, lo que indica que la responsabilidad de Colombia no son solo los pobres, que al sumarlos son casi el 70 por ciento de la población.



En cuanto a la vulnerabilidad de los hogares frente a la pobreza, desde el 2015 el DNP afirma que esta entidad y la Presidencia de la República han venido trabajando con las entidades del Gobierno Nacional en crear una política que permita identificar a los hogares que podrían retornar a esta condición y prevenir una caída drástica de su ingreso.



