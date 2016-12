SIC confirma multas a papeleras por 'cartelización empresarial'

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó este martes las sanciones a las empresas Familia, Tecnoquímicas, Kimberly y a otras 16 personas naturales por cartelización empresarial para fijar artificialmente el precio de los pañales desechables para bebé.



La entidad señala que a las tres empresas se les impone multa de 206.000 millones de pesos, mientras que las personas naturales –todas vinculadas a las tres firmas– recibieron sanciones cercanas de los 2.000 millones de pesos.

La entidad confirmó igualmente que Tecnoquímicas deberá pagar el monto total de esta (cerca de 70.000 millones de pesos), mientras que Familia y Kimberly recibirán exoneraciones de 50 y 100 por ciento respectivamente, por haber delatado a sus competidores.



Vale destacar que, según estimaciones de la SIC, la fijación de precios de los pañales para bebé, por más de diez años (entre 2001 y 2012), afectó a dos millones de hogares con niños menores de 2 años, de los cuales los más perjudicados viven en los estratos bajos.



Frente a esta decisión, la empresa Tecnoquímicas le envió a EL TIEMPO un documento en el que afirma que la SIC “nunca pudo demostrar” la existencia del ‘cartel’ y se apresuró a afirmar que esta fijación de precios existió en el país.



Incluso señalan que desde el 2001 hasta el 2013 hubo una “competencia intensa” en este mercado, lo que se refleja en supuestas reducciones de precios, mayor calidad y mejor acceso del consumidor, entre otros aspectos para los cuales finalmente señalan que la variabilidad de los precios “no evidencia que existiera cartel”, para conductas anticompetitivas.



Vale señalar que, si bien Tecnoquímicas no especifica si tomarán acciones posteriores a esta decisión, sí rechazan la forma como se llevó a cabo la investigación que finalmente llevó a la sanción.



Las otras empresas no se pronunciaron al respecto del tema.



No obstante, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, afirmó que “esas compañías renunciaron a las más elementales consideraciones de comportamiento empresarial, buen gobierno corporativo e interiorizaron la cartelización como parte de su ADN empresarial por más de una década”.



Sin embargo, archivó la investigación en contra de la firma Drypers, pues hubo causal de caducidad.

