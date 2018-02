Eligen firma que transportará renovable no convencional en La Guajira

16 de febrero 2018 , 10:24 a.m.

16 de febrero 2018 , 10:24 a.m.

A partir de energía eólica producida en La Guajira, Colombia quiere generar 1.360 megavatios de capacidad a partir de noviembre de 2022. Esa será la misión del inversionista seleccionado, el Grupo de Energía de Bogotá (GEB), para conectar al Sistema Interconectado Nacional energía renovable no convencional, como el viento y el sol, a gran escala.

El anuncio fue hecho por el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, quien calificó el hecho como un hito para el sector eléctrico colombiano, e indicó que el inversionista pondrá 174,3 millones de dólares.



Por su parte, el Director de la Unidad de Planeación Minero Energética, Upme, Ricardo Ramírez, recordó que el proyecto incluye la construcción de la nueva subestación colectora a 500 mil voltios, que se conectará a las subestaciones Cuestecitas y La Loma para un total de 370 kilómetros de trazado eléctrico.



Y agregó que “el potencial renovable no convencional del país es inmenso y con la conexión eólica estamos haciendo realidad la integración de estas tecnologías al sistema eléctrico país, diversificando de paso la canasta energética”.



El proyecto, que hará parte del esquema de expansión eléctrica requerida para garantizar la confiabilidad energética del país, fue adjudicado en audiencia pública a la firma Grupo de Energía de Bogotá, cuya propuesta fue mejor que la Interconexión Eléctrica S.A.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS